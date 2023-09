DVE SESTRE NA MAMINOM MIRAZU RAZVILE OZBILJAN BIZNIS: Ne izlaze, ne znaju za vikend, ali zato planiraju širenje proizvodnje

U poslednje vreme sve češći su primeri da ljudi odustanu od profesije za koju su se školovali ili daju otkaz u nekoj kompaniji, kako bi pokrenuli sopstveni biznis u drugoj oblasti. Upravo tako je nastala proizvodnja gerbera u jednom domaćinstvu u Kaću, koje je danas jedno od pet gazdinstava u Srbiji, koje se bavi uzgojem tog cveta.

Podstaknuta pričom rođaka da se 90 odsto gerbera na domaćem tržištu uvozi iz Holandije, Tamara Hrnčjar Lakić je sa sestrom odlučila da na zemlji u Kaću, koju je majka donela u miraz, napravi sopstvenu domaću proizvodnju tog cveta.

Tamara i Nevena su završile ekonomiju tako da 2020. godine, kada su krenule da se bave uzgojem, nisu imale puno znanja, jer, kako kažu, ni u domaćoj literaturi nije bilo puno podataka. Međutim, konstantnim učenjem, praksom i uz pomoć oca postali su jedan od pet proizvođača gerbera u Srbiji.

- Širilo se tako što smo videli da ima prostora i zainteresovanih kupaca na našem tržištu. Lepo su prihvatili tu domaću proizvodnju, upravo zbog toga što dobijaju svež cvet, koji se bere danas i odmah se isporučuje i on onda može mnogo duže da traje nego uvozni - rekla je Tamara.

U Srbiji ima možda četiri-pet uzgajivača gerbera koji se baš isključivo bave proizvodnjom gerbera na veće količine. Ono što je važno napomenuti da je ova biljka koliko osetljiva toliko i zahtevna i za održavanje.

NEMA VIKENDA, NI PRAZNIKA

- U toku dana po 15-20 saksija izvadim da se pogleda koren. On je okolo sav od belih žilica kojima se one hrane čim te žile gube tu belinu znači da ih je napala neka bolest. Zahtevaju prisutnost svakodnevnu, ne mora to baš da bude od ujutru do uveče, ali kada je sezona baš zna da bude tako od rane zore do kasno uveče, tako da nema praznika, nema vikenda, nema nekog neradnog dana da se ne dođe, ne obiđe, ne proveri da li je sve u redu kada su letnji meseci - kazao je Radivoj Lakić.