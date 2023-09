RADIŠ CEO DAN I PENJEŠ SE NA 7. SPRAT, ALI ISPLATI SE: TikToker se pohvalio punom torbom keša, poklopili ga: "To je jezivo malo!"

Posao dostavljača postaje sve popularniji, naročito u Beogradu, ali i dalje postoje brojna pitanja na koja do sada nije bilo odgovora. Najpre, koliko stvarno zarađuju i da li je tačno da na mesečnom nivou mogu da dobiju od 1.000 do 1.500 evra?

Na ovo pitanje niko neće dati precizan odgovor, jer zarada zavisi od mnogo faktora. Iako postoji svakodnevno na desetine otvorenih pozicija i konkursa, kako u Beogradu i Novom Sadu, tako i po manjim gradovima za ovaj posao, čini se kao da ponuda ne jenjava.

- Ljudi često misle kada vide nas dostavljače da nema pas za šta da nas ujede. Prošlog meseca sam zaradio 117.526 dinara. Jeste da se ponekad radi čitav dan ili da se peške penješ na sedmi sprat bez lifta, ali se ovaj posao itekako isplati - objavo je na TikToku jedan od dostavljača iz unutrašnjosti, pokazujući punu torbu novca.

foto: Screenshot TikTok

On je objasnio da to znači da je njegova dnevnica bila 4.520 dinara. Treba napomenuti da ovaj dostavljač ne radi u Beogradu gde je zarada dva ili tri puta veća. U komentarima ispod njegovog videa, pojedini korisnici tvrde da su u srpskoj prestonici mesečno inkasirali od 200.000 do 300.000 dinara!

- Za šest dana nedeljno, po osam do 10 sati verovatno, 1.000 evra je jezivo mala suma - kaže jedan od njih.

I drugi se saglasio, uz komentar da može lepo da se zaradi na mestu dostavljača, ali mora da se zapne po 10 sati minimum.

foto: Screenshot TikTok

- Radis po ceo dan i vikendom i zaradiš 117.000…… to je kao da radiš dva posla……. Koliko je radno vreme 16 sati? Nećes verovati radiš 12 do 13 sati za 4.520 dinara, to nije vredno celog izgubljenog dana. Da zaradjuješ tipa 10.000 dnevno pa da kazes da je ok - ogorčen je sledeći.

Činjenica je da zarada dostavljača zavisi od toga koliko sati tokom dana su angažovani, ali i u kojoj firmi i gradu. Važna stavka je svakako i prevozno sredstvo koje se koristi u poslu .

ZA BRZINU - BONUSI Kada je reč o automobilu kao prevoznom sredstvu mišljenja dostavljača su podeljena. Neki navode da je ovo najisplativija varijanta jer omogućava da se na destinaciju stigne brže, uradi više dostava i tako pokupe bonusi koje aplikacija nudi, dok drugi navode da su troškovi goriva veliki, a automobil čak i sporiji od bicikla kada je reč o velikim gradovima i gužvama.

Ulazak u ovaj posao, takođe, nije bez ulaganja i glavna investicija je prevozno sredstvo, ali tu su kupovina zaštitne opreme i torbe, ako se ne dobije besplatno. To je još oko 200 evra ukoliko već posedujete prevozno sredstvo, ili nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra ukoliko ga nemate.

foto: Screenshot TikTok

BAKŠIŠ JE NEKAD 0 DINARA

Interesantna su iskustva TikTokera Petra koji se bavi i dostavom hrane. On je nedavno naveo šta mu se dešavalo, evo nekih detalja:

- Kad vam likuša za porudžbinu od 800 dinara da novčanicu od 5.000. Vi je pitate ima li nešto sitno, ona kaže nema ništa i pokupi vam sav pazar i sve sitne pare koje ste skupljali celog dana…

- Onaj osećaj kad odneseš na šesti sprat deset kila hrane bez lifta, račun bude 1.193, a oni daju 1200. Nula bakšiš…

- Bila je i jedna malo hitnija dostava gde je kupcu nosio samo kondome.

