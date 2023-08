"OČI SU MI ZASUZILE, NISAM MOGLA TO DA IZDRŽIM" Špankinju koja radi u Srbiji rasplakala mušterija, ovaj komentar je slomio (VIDEO)

Laija Baskez je Špankinja koja se iz Barselone preselila u Smederevsku Palanku, zbog ljubavi prema Andriji, a onda je pokrenula i ugostiteljski biznis.

Sada pravi i prodaje komplet lepinju, a pored toga je i influenserka. Redovno objavljuje video snimke na društvenim mrežama, a sad je ispričala i kako je jedna mušterija rasplakala u lokalu.

"Rasplakala sam se u lokalu zbog jedne mušterije. Radili smo, lokal je bio pun, gužva, samo vidim lepinje, lepinje i odjednom čujem: "Španjolka, ćao kako je". Ušla sam u kuhinju, adrenalin, to sve obožavam kad je pun lokal, kad se radi", počela je ona priču.

"I, za jednim stolom bilo je četvoro ljudi, oni su iz Srbije ali žive u Francuskoj. Oni su jeli, naručili flašu vina, uživali. Uvek pitamo kakva je bila hrana, da li je sve bilo u redu. Jedna žena mi je prišla i rukovala se i rekla mi je "svaka ti čast, Bila sam na toliko lepih mesta, sa toliko lepom hranom, majke mi to je rekla, svaka ti čast za ideju, za pozitivu".

Kako je objasnila, nije mogla da se suzdrži i ubrzo se rasplakala.

"Oči su mi tada zasuzile, jedva sam izdržala da se ne rasplačem. Vidiš šta je život, kaže, iz Barselone si došla ovde. Dolazim za dve godine i želim da se proširiš, želim da ti vidim uspeh, to mi je rekla. Ja nisam mogla da izdržim i počela sam da plačem, znate ono kad plačete iz srca. Nisam mogla to da izdržim, i radnica u kuhinji je počela da plače", sa ushićenjem priča ova devojka.

Na kraju je istakla da je ovo dosta ispunjava i da obožava svoj posao.

"Kako vam je puna duša kada se to desi. Mnogo ljudi je imalo je lepe reči. Plakala sam tamo kao beba. Posle mi kažite zašto si toliko pozitivna. To je to ljudi, obožavam svoj posao uvek se trudim. Tražim nove ideje, probudim se srećna, puna ti je duša", rekla je ona.

Ovim video snimkom izazvala je i pregršt pozitivnih komentara pratilaca.

"Ti si toliko simpatična i pozitivna ! Sa tobom je Srbija postala bogatija", "Divna si osoba, samo napred i ostani takva kakva jesi", "Sve što ti je rekla je milion odsto istina", neki su od komentara ispod ovog snimka.

(Kurir.rs)