VAPAJ SVINJARA MIROSLAVA: U cugu mi pobili tri krmače i 15 prasadi, u minusu sam 5.000 evra! OVA ZARAZA ZATRĆE NAM STOČNI FOND!

Afrička svinjska kuga uzima maha u Srbiji! Mnogi svinjari su na mukama, jer samo ako se kod jedne krmače potvrdi ovaj virus, eutanazija se mora izvršiti nad celim leglom! To se desilo i Miroslavu Ristiću (53) iz Velikog Sela u Beogradu, u čijem domaćinstvu je juče ubijeno 15 prasića i tri krmače!

Miroslav Ristić, koji gaji svinje oko godinu dana, u razgovoru za Kurir kaže da ga je to jako pogodilo.

- Prošle nedelje u selu, u komšiluku, crkao je vepar koji je bio negativan, nije imao afričku kugu. Kao savestan građanin sam želeo da proverim svoje svinje jer sam blizu komšije. Pozvao sam veterinara i rekao mi je da može doći s veterinarskom inspekcijom s obzirom na to da vlada afrička svinjska kuga. Došli su u nedelju, a komentar je bio da su krmače perfektne i da su u suštini bezveze došli - priča Miroslav.

On, inače, nije želeo da mu objavimo fotografiju, ali nam je poslao slike krmača i prasiće koje je uslikao neposredno pre nego što su pobijene.

Brojka 2019. godine ova bolest se prvi put pojavila u Srbiji

Dodaje da je imao 15 praseta, dve suprasne krmače i jednu koja doji osam praseta. Iako sve drži uredno i čisto, s obzirom da ih gaji za sebe i svoje prijatelje, nažalost, nalaz koji je stigao u ponedeljak pokazao je da su tri krmače pozitivne na afričku kugu.

- Od tog momenta kreće pritisak da se što pre unište. Prasići nisu testirani, stari su oko mesec dana i procenjeno je da imaju oko 15 kila. Izgledaju zdravo, ali rečeno mi je da i oni moraju biti uništeni. Pitao sam postoji li opcija da se prasići stave u izolaciju, da se prate, testiraju, međutim, zakon kaže da, ako se kod jedne svinje potvrdi virus, sve moraju biti uništene - očajan je Ristić.

Eutanazija izvršena nad 3.303 svinje Afrička kuga potvrđena kod 738 domaćih svinja Direktor Uprave za veterinu Miloš Petrović rekao je juče na sednici Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, da je tokom ove godine afrička kuga svinja u Srbiji potvrđena kod 738 domaćih svinja, od čega je 315 svinja uginulo, a izvršena je eutanazija 3.303 svinje. Kako je Petrović naveo bolest je dijagnostikovana i kod 243 divlje svinje, sa kojih se zaraza i prenosi na domaće životinje. Objasnio je da je za vlasnike uginulih i eutanaziranih domaćih svinja predviđena puna finansijska nadoknada po hitnom postupku i iz republickog budžeta je do sada za tu svrhu isplaćeno 22,7 miliona dinara.

Kaže da je čak pitao postoji li mogućnost da ih privatno testira, ali ni to ništa ne bi promenilo jer rezultat državne ustanove ne može da se pobije.

- Oni se drže zakona, ja poštujem to, a on kaže - ako je jedna svinja bolesna, sve moraju da se pobiju. Sad se pitam šta mi da radimo. Nešto mora da se preduzme kako ne bi uništili stočni fond. Zamislite vi kad nekome ko ima 30 krmača i 150 prasića pobiju sve, šta taj čovek da radi? Mora se naći neko rešenje, recimo da se pitamo kako to u Danskoj ima toliko svinja, a nema afričke kuge - navodi sagovornik i dodaje:

- Meni su pobili svinje, ja sam u minusu 5.000 evra, ali šta je sa mnogo jačim uzgajivačima, koji su se zadužili, pozajmili, šta će ti ljudi da rade. Rečeno mi je da svinje mogu ponovo da gajim tek kad se zvanično objavi da je afrička kuga nestala u okrugu, pa kad prođe još 90 dana, a pitanje je koliko sve to može da traje.

Širi se afrička kuga Zaraza u čak 72 mesta širom Srbije Prema dostupnim podacima Uprave veterine Ministarstva poljoprivrede, na spisku zaraženog i ugroženog područja od afričke kuge svinja od početka 2023. godine, zaključno sa 4. julom, nalaze se ukupno 72 naseljena mesta, od kojih su 16 lovišta divljih svinja. Najviše zaraženih svinja ima u južnom Banatu, Braničevskom, Pčinjskom, Moravičkom, Pomoravskom, Borskom, Podunavskom i Srednjebanatskom okrugu, a zaraza je registrovana i u Beogradu, u opštini Palilula. U prvoj polovini 2022. potvrđeno je 90 slučajeva ove zarazne bolesti kod divljih svinja i 48 slučajeva kod domaćih svinja na području šest okruga.

Ristić kaže i da svinjari imaju pravo na novčanu nadoknadu za ubijene svinje, ali koliko će ona iznositi, zavisi od procene inspektora, kao i da s tim novcem ne može da se kupi dobra suprasna krmača.

