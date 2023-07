NIKOLA RADI ZA LUKSUZNI BREND U EMIRATIMA: Otkrio sve o životu Srba u bogatoj državi i razlog zbog kog se vraćaju u domovinu FOTO

Nikola iz Srbije, već šest godina živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a za Kurir je ispričao kakav je život u ovoj državi, čime se bave Srbi, koliko može da se uštedi i da li se druže

- U Emiratima živim već šest godina, i samo kada pomislim na taj broj šest, pomislim u sebi "wow" zaista nije mala brojka. Završio sam specijalizaciju na ekonomiji, bankarstvo i osiguranje odsek. Dok sam studirao ujedno sam i radio i uvek ću biti ponosan na to, bez ikakvog stida. Nažalost posla nije bilo, pa sam odlučio da se preselim. Što se tiče posla ovde, radim u jednom luksuznom brendu, ne bih da imenujem. I ujedno za njih kao dodatni hobi ili plus da kažemo, modeling kada su u pitanju kampanje i nove kolekcije za taj isti brend - počinje svoju priču Nikola.

- Volim odnos s javnošću, sa klijentima, konekcija sa ljudima je uvek bila tu prisutna jer kao što napominjem, mi Srbi smo iskreno među prvima, važimo za pametne, najprezentovanije i snalažljive ljude ovde u Emiratima.

Kako kaže, ima trenutaka kada mu nedostaje Srbija, porodica, prijatelji i rutine koje je imao.

- Naravno da se dese trenuci da pomislim na sve te neke lepe sitnice što nam fale kod kuće, počevši od porodice i kuće, do naše prelepe hrane, atmosfere, prirode... Nekako, uvek je tako kada si daleko i nemaš tu neku rutinu koju si imao u Srbiji, sve te stvari krenu da ti fale. I sami prijatelji koji su iz Emirata, putovali su u Srbiju već nekoliko puta i oduševljeni su našim gostoprimstvom i hranom - priča Nikola za Kurir.

"Vikend kao izduvni ventil"

- Mali krug prijatelja ćeš ovde naći i svesti na prstima jedne ruke kojima ćeš moći da veruješ i da se osetiš kao u krugu porodice. Srbi kao Srbi smo jako kvalitetan i pošten narod. Ne volimo nepravdu i takođe želimo da sve bude crno na belo. Naravno postoje ljudi gde se ista nacionalnost ne poklapa po načinu razmišljanja možda, ali to su neke svakodnevne sitnice koje mogu lako da se reše - kaže on za Kurir i dodaje da se naši ljudi međusobno pomažu.

- Da, naravno što se tiče iz mog ugla gledanja Srbi pomažu jedni drugima. Što se tiče druženja, s obzirom da se ovde nekada radi i više od 8 sati dnevno (zavisno od posla), mislim da je vikend tu kada bi se povremena okupljanja toliko usledila da nakon burne nedelje, dođe kao izduvni ventil za sve nas.

Otkrio nam je i razlog zbog kog se Srbi najčešće vraćaju u domovinu.

- Reći ću generalno, da ljudi koji se vrate nazad jeste zato što je došlo vreme da se ožene/udaju ili zbog dece. Nekako smatram kada se dođe u zrelije godine, tada kreće duboko razmišljanje vezano za kuću, porodicu, brak, decu... i da jednostavno osete potrebu da žele da se vrate nazad. Naravno postoji drugi slučaj sto je retkost da idu na primer za Evropu gde nađu bolje poslovne prilike - objašnjava Nikola za Kurir.

"Gledaju nas sa velikim poštovanjem"

- Što se tiče poslova kojima se Srbi bave ovde u Emiratima, veći deo procenta vezan je za prodaju (retail sales). Da li je to za neki luksuzni brend, prodaja nekretnina. Drugim delom su to stvari vezane za fitnes sportove, teretana... Iskreno, nas kao naciju gledaju sa velikim poštovanjem i uvažavaju nas. Smatraju nas jako pametnim, sposobnim i prezentovanim za bilo kakav posao - ističe on.

Kada je reč o platama, kako kaže, postoji razlika između zarade koju imaju državljani Emirata, u odnosu na plate koje zarađuju Srbi.

- Razlika može biti mala ali, takođe i veća zavisno od posla. U svakom polju postoji, da kažemo bonusi i benificije. Osnovica plate je generalno manja jer se po kalkulisanju na kraju meseca, čak i godine sa bonusima i drugim benificijama ispadne zaista odgovarajuća svota novca - objašnjava Nikola za Kurir.

Nikolu smo pitali i koliko može da se uštedi, kad se svedu računi na kraju meseca.

- Što se tiče uštede novca i koliko ćeš zaista moći da uštediš, je sve od osobe do osobe. Svoj način života i svoje potrebe. Naravno tu dolazi stan, automobil ili taksi, hrana i ostale potrebštine. Da li ćeš sebi neki put da daš oduška i uplatiti recimo manikir, pedikir, spa tretman, noćni izlasci, restorani. Moj savet je da ako zaista želi neko da uštedi, od plate prvog dana da se odmah skloni sa strane, i sa preostalim novcem da se raspolaže. Ušteda može biti na primer od 500-700 evra pa naviše, ali opet napominjem zavisno od mesečnih primanja, svoj način života i svojih potreba.

