POTPISAĆU I KOD NOTARA AKO TREBA, ALI ISPOD 200 DINARA NEĆU DA BEREM: Evo šta je Ilija iz Virova odlučio ljut zbog otkupne cene

"Izdajem maline za branje". Ovaj oglas privukao je pažnju svih koji su ga videli, bilo uživo, bilo na društvenim mrežama. Mnogi su pomislili da je šala, ali Ilija Nedeljković iz Virova, čovek koji je postavio oglas, kaže da šale nema.

- Bio sam na pijaci juče, kilogram luka 200 dinara, kilogram proklijalog krompira 140 dinara, a malina 200. Ništa nema logike. Tačno je, izdajem maline za branje. Malinjaci se nalaze u Virovačkom polju, kod Moravice, površine od pet do 35 ari - kaže on.

Pošto se cena ne zna, ponuda je sledeća: ako je otkupna cena kilograma do 200 dinara, moje je 0 odsto, onog ko iznajmi sve. Ako je cena od 200 do 250 dinara, moje je 40 odsto, 60 ide iznajmljivaču. Ako je cena između 250 i 300 dinara, meni ide 45 procenata, onome ko obere 55, dok za cene iznad, dobit delimo pola-pola - objašnjava Ilija.

On kaže da ukupno ima 50 ari i da ga je na ovaj korak naterala najava niske otkupne cene maline.

- Prošle godine su nam plaćali oko 500 dinara, ove spominju i 200. Ja sam mnogo u to uložio, negde oko 1.500 evra dao samo za đubriva i preparate, plus su moji ukućani radili u polju. Malina je dobra, redovi imaju po 120 metara, se je to moja žena podigla. I navodnjavanje "kap po kap" radi kako treba, mada ove godine nije bilo potrebno - kaže Nedeljković.

Ako malina bude do 200 dinara, ljudi koji dođu da beru ništa mu ne duguju.

- Potpisaću kod notara ako treba. Imam za njih i frižider obezbeđen, imaju toalet, sto i stolice, imaju da se sakriju od kiše. Teško je naći ozbiljne ljude, žena je prošle godine brala sama koliko je mogla. Ove godine je neisplativo. Ako radnik traži 5.000 dinara, smeštaj i tri obroka, meni je za jednog radnika dnevno potrebno oko 6.000 dinara. Ako je malina 200 dinara, šta imam ja od toga svega na kraju - ljut je Ilija.

Ljudi se javljaju na oglas, ne veruju, misle da je šala. Sa nekima se već dogovorio. Oni sada mole boga da malina bude 200 dinara i da ja on nema ništa.

- Prošle godine sam iznajmio 30 odsto malinjaka, ove godine sve. Ne mogu da se bakćem oko radnika i svega, a da mi ne ostane ni 20 - 30 dinara - kaže ovaj malinar.

On objašnjava da jedan radnik u idealnim uslovima nabere oko 50 kilograma ovog voća i da bi imalo smisla da malina košta 400 dinara.

kurir.rs/ Telegrafbiznis