PORODICA DUKANAC SVE ŠTO NABERE TO I PRODA: Godinama imaju svoju plantažu, gaje OVO POVRĆE, a zarada je odlična (FOTO)

Obilne padavine osim na putnoj infrastrukturu veliku štetu su napravile su i na poljoprivrednom zemljištu. Međutim, uprkos tome plantaža porodice Dukanac u čačanskom selu Viljuša ove sezone obilovaće rodom.

Oni već godinama unazad uzgajaju crni luk koji na vađanje stiže za nepunih mesec dana.

- Za sada je situacija sasvim solidna kada je crni luk, odnosno domaći kolačar u pitanju i moram da priznam, s obzirom na ovu godinu rod je dobar. Ove godine očekujemo cenu od 120 do 150, nije realno da bude ispod 100 dinara - rekao je za RINU Žarko Dukanac iz čačanskog sela Viljuša.

Uzgoj ove povrtarske kulture, prema njihovim rečima, može biti i te kako isplativ. Za svoje prozvode imaju već obezbeđen plasman, a crni luk najviše prodaju na svom gazdinstvu.

- Luk skidamo posle Petrovdana. S obzirom na to da ove godine prosto sve kasni, nismo sigurni da li ćemo ga sačuvati do tada, jer je ova njiva već i plavljena. Što se tiče roda, on je zadovoljavajući, a iz ugla domaćice, mogu da kažem da je dobar, dobrog kvaliteta za sada nema truleži, za mesečak dana videćemo da li će ove kiše ostaviti posledice na rod - rekla je Dana Dukanac.

Ova vredna porodica iz Viljuše, pored crnog luka bavi se i proizvodnjom drugih povrtarskih kultura.

- Uzgajamo i papriku, međutim ona kasni sa sadnjom, već nekih 15 dana, čeka se vedrije vreme, paprika voli sunce. Još uvek je neizvesno šta ćemo uraditi, svakako moramo da radimo, jer smo dosta i ulagali. Bavimo se proizvodnjom kupusa, krompira, imamo i pšenicu, tako da će vreme pokazati dalje. Što se tiče radne snage, sve je veća oskudica, imamo ljude koji nam pomažu u radu, a kada je potrebno pomažemo i mi njima - zaključila je Dana.

Struka kaže, da ono što je ohrabrujuće kod porodice Dukanac u Viljuši da su zasadi crnog luka, uprkos kiši i poplavama, za sada u dobrim uslovima.

