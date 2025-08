Nekoliko minuta hoda vodi vas do Velikog Bazara ( Grand Bazaar ) - jednog od najstarijih natkrivenih tržnih centara na svetu. Više od 4.000 prodavnica raspoređenih u lavirintima boja, mirisa i zvukova nude sve - od tepiha i keramike do zlata i začina.

Za panoramski pogled koji oduzima dah, put vodi na azijsku stranu grada do Čamlıca tornja - najviše građevine u Turskoj. Ova futuristička struktura nudi nezaboravan pogled na Bosfor, Zlatni rog, Mramorno more i gotovo ceo grad. U večernjim časovima, kada grad počne da se osvetljava, boravak na vidikovcu postaje gotovo meditativno iskustvo.

Ovaj luksuzni kompleks smešten uz more kombinuje šoping, umetnost, restorane i šetališta sa pogledom na Bosfor. Dolazak brodom daje dodatnu čar celom doživljaju, podsećajući na to koliko je more deo svakodnevice ovog grada.