Južnoafrički biznismen Erol Mask, otac vlasnika Tesle Ilona Maska, izjavio je da bi voleo da istraži potencijal Srbije i Bosne i Hercegovine kao mogućih lokacija za Institut za istraživanje gravitacije koji želi da osnuje i za koji ideja postoji već dugo.

Kako je rekao prvobitna ideja je bila da se Institut otvori u Dubaiju, za koji je rekao da misli da bi bio dobro mesto, jer imaju posvećene lidere koji su mu odmah ponudili zgrade i rekli da će učiniti sve što mogu da mu pomognu, ali da on i njegovi stratezi još nisu 100 odsto sigurni u to, kao i da su ga pokolebali ljudi iz Srbije i BiH koje je upoznao u Dubaiju i koji su mu pričali o regionu.

"Donedavno, bio sam fokusiran na Dubai. Videli smo zgradu koja nam je ponuđena. Savršena je, u industrijskoj zoni Dubaija. Ima tri nivoa. Ima kantinu. Ima smeštaj na gornjem nivou. I rekli su da možemo da koristimo tu zgradu. To je bilo prošle godine. Ali od tada, pokušavamo da odlučimo", rekao je Erol Mask u intervjuu Tanjugu, prenosi Telegraf.

Ističe da se u Dubaiju sreo sa ljudima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su ga pozvali da vidi potencijale regiona.

"I zato sam završio kod vas, da vidim kako to izgleda. I bio sam prijatno iznenađen. Mislio sam da ću samo otići u Srbiju i da će to biti lepa poseta ili tako nešto. Ali bio sam veoma iznenađen koliko su ljudi intenzivni. Oni su veoma, znate, ne govorimo o sporim ljudima, znate, oni su veoma brzi. Rekli su, molim vas, dođite, pomoći ćemo vam kako god možemo", rekao je Erol Mask.

Kako kaže primetio je i da su u regionu troškovi života mnogo povoljniji.

"A takođe je to veoma lepo mesto za rad, za boravak. Nije samo, znate, ako uzmete Dubai za primer, to je na kraju krajeva arapska država, znate, iako sam Dubai ima devet miliona ljudi iz ruralnih područja i milion ljudi etničke pripadnosti koji nisu iz Emirata. Ali to je, na kraju krajeva, muslimanska država i veoma je skupa. I kada sam video gde ste, pomislio sam da je ovde mnogo jeftinije, a ljudi su veoma intenzivni. Mogli su da me razumeju, ja sam mogao da razumem njih. Srbiji je svakako veoma zanimljiva mogućnost za ovo", rekao je Mask i dodao da je u Srbiji uradio više za jedan dan nego što bi uradio za nedelju dana bilo gde drugde.

Na pitanje zašto je bio u Srbiji, Mask kaže da se na osnovu razgovora sa ljudima iz Srbije, koji žive i rade u Dubaiju, zainteresovao za dolazak.

"Moji novi prijatelji su mi rekli da bi trebalo da dođem i vidim Srbiju i Balkan odakle su oni. I da je to mnogo bolja lokacija od Dubaija. Bili su veoma uvereni da je mnogo bolje. Rekao sam u redu doći ću. I onda su me svakih par meseci ili svakog meseca pozivali, govorili da su organizovali posetu, a ja sam odgovarao da ne mogu da stignem. A onda sam oko 14. jula, odleteo u Austriju, gde me je kraljevska porodica Lihtenštajna me je pozvala tamo na događaj. I tada su mi rekli, pa, sada ste udaljeni samo jedan sat od nas. Dakle, sada možete doći kod nas. Kada sam završio u Austriji, odleteo sam u Beograd i onda sam upoznao sve, i bilo je veoma lepo, zaista sam uživao. Zaista intenzivni ljudi, ljudi slični ljudima na koje sam navikao u državi u kojoj živim dugi niz godina, Južnoj Africi, veoma samouvereni ljudi", rekao je on.

Na pitanje šta je, kada je upoznao naučnike iz Srbije, pričao sa njima, Mask kaže da su to veoma pametni ljudi.

"Jedan od njih je razvio sistem gde iz kapi krvi, može da se rekonstruiše kako ta osoba izgleda. Skoro 80 odsto tačno. Apsolutno je neverovatno. Dakle, iz kapi vaše krvi, na primer, može da se rekonstruiše sliku kako izgledate sa preciznošću od 80 odsto, što je pomalo super jezivo. Ali u svakom slučaju, ostvarili su to. I bio sam veoma zapanjen. Veoma, veoma pametni ljudi. I svi su veoma mladi. On je prodao svoje otkriće za 15 miliona dolara u SAD. On sada ima i američko državljanstvo jer je to bilo nekako bezbednosne prirode. A onda sam tim pametnim ljudima rekao, ja sam inženjer, ali sam u osnovi naučnik, moramo da istražimo kako da koristimo gravitaciju za naše sopstvene svrhe", rekao je Mask.

Upitan da li istraživački tim zanima gravitacija i koja je njegova definicija gravitacije, on kaže da to mora da se posmatra na najjednostavniji mogući način - da je gravitacija ono što nas drži na Zemlji i tera nas da se krećemo napred-nazad, ali ne možemo da idemo ka gore.

"Mi smo pametno naučili, naučili smo da koristimo vazduh, atmosferu, da bismo omogućili avionima da se podignu. Ali da bismo to uradili, potrebna nam je velika snaga. I mi zapravo lebdimo na tečnom vazduhu. Kada se krećemo velikom brzinom, vazduh postaje poput tečnosti i mi lebdimo kroz to. Ali u stvarnosti, nemamo načina da se odvojimo od Zemlje. Ne možemo se podići sa Zemlje ni na koji način. A gravitacija nas drži na Zemlji. U naučnom smislu, gravitacija je sila ubrzanja. To je sila ubrzanja, što je malo komplikovano za razumevanje. Na Zemlji nas drži ubrzanje od 9,8 metara u sekundi na kvadrat, što je čudan način da se to kaže, i nije lako razumeti to u uobičajenim terminima, ali uopšteno govoreći, drži nas na Zemlji, a gravitacija je sila ubrzanja. To znamo", rekao je on.

Upitan šta će sve naučnici istraživati u Institutu, Mask kaže da je ono o čemu sada govori korišćenje gravitacije za naše sopstvene svrhe, što će dovesti i do putovanja kroz prostor - vreme, u četvrtoj dimenziji, što znači da bi moglo da se putuje sa Zemlje, recimo, na Mars za jedan trenutak.

"Ne putujete kroz vreme i prostor. Putujete kroz prostor-vreme. Mnogo radova je napisano o ovome pre 100 godina. Mnogo radova je napisao isti matematičar koji je preveo Ajnštajnove teorije specijalne relativnosti u matematiku. Zvao se Minkovski. I do oko 1925. godine, Minkovski i razni matematičari tog vremena, Hardi i tako dalje, pisali su mnogo radova o putovanju kroz prostor-vreme. Govoreći da moramo da obratimo pažnju na to. Naravno, putovanje kroz prostor-vreme uključuje razumevanje gravitacije. Ali iz nekog razloga, posle 1925. godine, to je palo u zaborav. Ljudi više nisu razmišljali o tome. Prešli smo u vreme u kom smo sada i u kom ne razmatramo ovu ideju ozbiljno, osim što nam naši filmovi i naše TV emisije i naši muzeji budućnosti, poput onog u Dubaiju, zapravo pokazuju stvari koje pretpostavljaju da kontrolišemo gravitaciju, da imamo kontrolu nad gravitacijom, ali je nemamo. Ne postoji mesto u svetu na kom se trenutno ozbiljno izučava problem kako da koristimo gravitaciju za sopstvene svrhe", kaže Mask.

Ističe da je upravo zbog toga odlučio da osnuje Institut i da izvuče maksimum iz toga, da okupi vrstu ljudi koji smišljaju rešenja za takve probleme, ljude poput Nikole Tesle.

"Takvi ljudi su jedan u milion ili jedan u milijardu. I pre 1905. godine, ljudi u svetu su učili na univerzitetima i u školama da je sunce na nebu veliki komad uglja. A onda se 1905. godine, pojavio (Albert) Ajnštajn. Imao je 25 godina. Pravi štreber. I on je studirao nauku i fiziku, i diplomirao je s lošim prosekom zbog čega nije mogao da dobije posao predavača. Imao je samo prolaznu ocenu. Tako je dobio posao službenika za patente u patentnom zavodu u Bernu u Švajcarskoj. I tamo je imao puno slobodnog vremena. I zapisao je nekoliko stranica svojih misli. I kada je analizirao misli koje je zapisao, došao je do zaključka da je energija jednaka masi pomnoženoj sa brzinom svetlosti na kvadrat, što je u to vreme bilo ludo. E je jednako MC na kvadrat. To je najpoznatija jednačina na svetu danas. I poslao je svoj rad na Univerzitet u Hajdelbergu. Nije čak ni imao novca da ga pošalje. Zamolio je prijatelja da ga odnese. I pokazali su ga naučnicima tamo, matematičarima. Minkovski, čovek koga sam ranije pomenuo, preveo ga je u matematiku. I u roku od dva ili tri meseca, shvatili su da su energija i masa ista stvar. A onda, u roku od nekoliko meseci, mogli su da shvate da je sunce energija stvorena iz mase koja se transformiše iz malog dela mase svaki put kada atomi vodonika postanu atomi helijuma. Svaki put se gubi malo mase, a to se pretvara u energiju. I to je sunce koje vidimo. I tako se ceo svet promenio. I u roku od 40 godina od toga, uspeli su da naprave prvu atomsku bombu, ne sviđa mi se ideja o bombi, naravno, ali nuklearna energija je ono o čemu govorim", rekao je Mask.

Naglašava da su potrebni novi ljudi koji će promeniti svet i koje mora da dovede u Institut, da im se daju dobri prihodi, kao i da Institut mora da bude u centralnom mestu u svetu i neutralno kako bi se dovodili ljudi iz Rusije, Kine, Indije, Amerike, Evrope, Južne Amerike, Afrike, gde bi mogli da se okupe i da se slobodno kreću.

Na konstataciju da smo svi sada u problemima i da ne može da se zamisli mesto gde svi mogu zajedno da sede i rade, Mask kaže da se nada da će to ostvariti, kao i da je mislio da je Dubai dobar za to.

Kaže da je, kada je prvi put pomenuo tu ideju, bio prilično iznenađen kada je dobio poruke od ljudi iz svih krajeva sveta i kao primer navodi London gde su mu rekli da mogu da prikupe neverovatne iznose za Institut.

Na pitanje da li bi se radilo o privatnom finansiranju ili od strane vlade, Mask kaže da ne želi da bude vezan za neku vladu, već da želi privatno finansiranje.

"Želite da radite sa idejom da naučnici koji dolaze tamo imaju koristi od svog rada. Da su adekvatno plaćeni. I ako otkriju nešto, što hoće, da imaju koristi od toga što su otkrili. Znate, Tesla je izumeo naizmeničnu struju. I Vestinghaus, kompanija koja je pretvorila njegova istraživanja u stvarnost, rekla mu je da će mu platiti dva i po procenta od svakog kilovat-sata električne energije koji prodaju. Naravno, to su pogazili - nikada mu nisu platili, i ostavili su ovog jadnog čoveka na cedilu. Ali da su mu platili, Tesla bi danas vredeo trilione dolara ili bi postao ubedljivo najbogatiji čovek na svetu da su mu ikada platili. Ali mi ne želimo to da uradimo", rekao je on.

Erol Mask posetio Srbiju u kojoj planira da gradi Institut za gravitaciju Foto: Torbjörn Selander / Expressen / AFP / Profimedia

Dodaje da želi mesto kao što je SpejsEks koji je osnovao njegov sin Ilon i koje je zasnovano na premisi da se napori nagrađuju.

"Postajete partner, postajete akcionar. Ako dođete do velikog otkrića, ne dobijate čestitku i jeftin sat, dobijate onoliko koliko vaše otkriće vredi, što može biti nekoliko miliona dolara. Naravno, ova istraživanja za koja sam zainteresovan će se produbiti. I biće mnogo novih izuma koji će proizaći iz ovoga. I voleo bih da vidim ljude i institut, ne toliko institut, već svakako ljude koji tamo rade, kako profitiraju od svog rada", rekao je on.

Naglašava i da su ljudi, kada rade na taj način motivisani.

"Kada radite na univerzitetu imate grant i znate da će sve što pronađete pripadati univerzitetu, tada niste motivisani. I sve što vas tada zanima je da se vaš grant obnovi. Jer koja je svrha vašeg izuma? Dakle, sve velike izume koje danas imamo u svetu, skoro sve njih, ne mogu da se setim nijednog izuzetka, otkrili su ljudi koji su privatno radili za svoje interese", rekao je Mask.

Na pitanje koja je najvažnija stvar koja će uticati na odluku da se opredeli za to gde će se otvoriti Institut, on naglašava da je Srbiji svakako veoma zanimljiva mogućnost za to jer ima ljude koji ga razumeju kao što i on njih razume.

"A način da se počne je način na koji smo pokrenuli SpaceEks. Dobijete prostorije, počnete da "pecate". Bio sam jedan od prvih devet ljudi koji su radili u SpaceEksu sa svojim sinom. To je bilo pre 23 godine. I u početku nam je trebalo oko četiri ili pet meseci da regrutujemo samo devet ljudi. I imali smo, to su bili pravi štreberi, ali smo radili ceo dan, svaki dan, vikendom, stalno. A danas su to hiljade i hiljade ljudi", rekao je on.

Na konstataciju da ideja da se istražuje gravitacija, i to da putujemo prostor-vreme, deluje nemoguće u ovom trenutku, Mask ponavlja i da su ljudi pre više od 100 godina mislili da je Sunce komad uglja, kao i da je donedavno ideja o Wi-Fi sistemu delovala nestvarno.

"Ne tako davno, pre oko 30 godina, nije postojao Wi-Fi. Telefon je zazvonio i vi ste okretali broj. Filmovi nam pokazuju budućnost, muzej budućnosti (u Dubaiju) nam pokazuje šta treba da uradimo. I zato moramo da pokušamo da to uradimo. Zapanjen sam što velike vlade širom sveta nisu uložile mnogo novca na ovo", rekao je on.

Na pitanje zašto je to tako i zašto ni NASA nije to uradila, Mask kaže da je to vladina agencija i da je trebalo da angažuje privatne kompanije da istražuju gravitaciju.

Kaže i da otkad se bavi ovim poslom razni naučnici su tražili od njega da u istraživanje o gravitaciji uključi i privatno istraživanje fuzije, kao i da su mu neki tražili da u istraživanja Instituta uključi i ispitivanje dugovečnosti.

"Objasnili su mi, ti ljudi, da širom sveta sada postoji mnogo novih klinika koje se zovu klinike za dugovečnost, koje mogu da mapiraju DNK ljudi i reći vam kojim ste bolestima skloni i sve te stvari. I procenjuju da bi ljudski životni vek trebalo da bude oko 120 godina. Toliko se ulaže u dugovečnost. Oko trećine svih ljudskih aktivnosti na Zemlji usmereno je na zdravlje i dugovečnost. Količinu novca koja bi bila dostupna za to istraživanje bilo bi mnogo lakše dobiti nego za istraživanje gravitacije", rekao je on.

Kaže i da je njegov sin Ilon tek posle tri nedelje saznao da planira da otvori Institut i da ga je zvao da ga pita da li on ima ikakve veze sa tim, na šta mu je Mask rekao da nema.

On je izrazio i sumnju da je čovek stvarno sleteo na Mesec, a na pitanje zašto tako misli Mask kaže da je sleteti na Mesec izuzetno teško jer nema atmosfere.

"Da biste bili u orbiti oko Meseca, ako ste samo nekoliko metara od Meseca, morali biste da putujete brzinom od oko 6.000 do 8.000 kilometara na sat. A ako pokušate da usporite, morate da budete u mogućnosti da obiđete ceo Mesec, a za to bi vam trebalo mnogo vremena da usporite kako ne biste osetili G sile usporavanja. I zato je poslednjih 10 pokušaja da se sleti na Mesec nije dalo rezultate", rekao je Mask.

Kaže i da je kompanija Spejs X Ilina Maska shvatila da je, da bi poslali brod da sleti na Mesec, prvo mora da se pošalje gorivo u svemir, sa nosačima goriva kako bi mogli da napune gorivom nešto dovoljno veliko da stigne do Meseca, a zatim da imaju dovoljno goriva da uspore kada su na Mesecu.

"Da biste to uradili, trebalo bi vam mnogo energije, mnogo goriva da biste mogli da usporite. A kada usporite, potrebno vam je mnogo goriva da biste sprečili da padnete na površinu. Potrebne su vam tone i tone goriva", rekao je on.

Ističe i da kada budemo bili u mogućnosti da se krećemo u prostor-vremenu, mogli bismo da otputujemo do obližnjih zvezda, kao i da veruje da u Univerzumu i u našoj galaksiji, moraju da postoje civilizacije koje putuju svemirom i koje su to već postigle

Na pitanje zašto već nismo imali kontakt sa njima, Mask kaže da možda i jesmo i da će mnogo naučnika, mnogo ljudi reći da smo verovatno proizvod nekih ljudi.

"Ako čitate Bibliju, hebrejski Stari i Novi zavet, ona vam sve govori. Vanzemaljci su došli, i bili su veliki, i bili su divovi, i stvorili su nas. Samo pročitajte Postanje. Svemir je ogroman. Ako uzmete Zemlju kakva je bila, recimo, pre nekoliko stotina godina, svi smo živeli u državi možda poput Evrope, nismo shvatali da postoje ljudi koji žive na vrhu Južne Amerike. Vremenom smo otišli tamo i pronašli ih. Ali na isti način, u univerzumu, u svemiru, u galaksiji, možda smo samo mala ispostava negde", rekao je Mask.

Na pitanje kako bi odgovorio ako bi mu Srbija ponudila državljanstvo, Mask kaže da nije o tome razmišljao.

"Voleo bih da imam slobodan pristup. Voleo bih da imam dugoročnu vizu da mogu da dolazim i odlazim. U maju sam bio pozvan da govorim na Oksfordskom univerzitetu, vizu su mi naplatili 1.100 dolara. I trebalo im je tri nedelje da mi daju vizu da odem i održim govor na Oksfordu gde su me pozvali. Velika Britanija je poslednje mesto gde bih ikada želeo bilo šta da uradim.