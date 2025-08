Trener u džepu, sat na ruci, znoj na storiju. Fitnes industrija je u najboljoj formi od kada postoji, pokazuju podaci. Procenjena vrednost premašiće 262 milijarde dolara ove godine, uz očekivan stabilan rast do 2030. Svetske trendove prati i Srbija.

"Ideja je da se kroz zajednički dijalog iskomuniciraju izazovi sa kojima se suočava sekcija. Da zajedno kroz inicijative izađemo pred Vladu i resorna ministarstva. Takođe, da uspostavimo internacionalizaciju sektora, da naše proizvođače opreme, odeće, obuće, proizvođače softvera, pošto su i IT kompanije uključene, izađu na inostrana tržišta i da prodaju svoje usluge“, objašnjava Mladen Đorić iz Privredne komore Srbije.

"Mi koristimo te termine od skoro i ja moram da kažem, kao predstavnik jedne institucije koja će uskoro napuniti 90 godina poslovanja, to je telesno vežbanje. Da li ćemo se igrati sa terminologijom, ali mi se time bavimo dugo. Fitnes je fizička sprema, vežbanje, velnes je malo šira slika te industrije koja obuhvata mnogo širi koncept usluga", ukazuje Vladimir Miletić sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje.

"Problem generalno na celom svetu je pristupačnost trenera. Oni za rad 'jedan na jedan' naplaćuju puno i većina ljudi nema novca da priušti to. Mi smo tu kao platforma da budemo rešenje za sve da dođu do stručne pomoći. Mogu da instaliraju aplikaciju da pronađu trenera za sebe, da sarađuju na različite načine, da li onlajn, uživo ili kombinovano, kako god njima odgovara“, navodi Milan Sundać iz startapa "My Fit World".