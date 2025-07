Tokom posete, održan je i značajan sastanak u sedištu kompanije COFCO Corporation (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) – jednog od vodećih kineskih državnih konglomerata u oblasti prehrambene industrije i članice Fortune Global 500 liste.

Takođe, potpisan je sporazum sa Distriktom Čaojang Grada Pekinga – jednim od ključnih privrednih i inovacionih centara Kine, a razgovaralo se i o otvaranju kancelarije Kineskog saveta za promociju međunarodne trgovine (China Council for the Promotion of International Trade – CCPIT) u Beogradu.