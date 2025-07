Da biste otvorili račun više ne morate do ekspoziture – možete to obaviti gde god da se nalazite. Potrebni su vam samo uređaj sa kamerom, lična karta i stabilna internet konekcija, bilo da je reč o mobilnom telefonu, laptopu ili računaru. U OTP banci ovo je stvarnost jer je pre godinu dana ova banka omogućila online otvaranja računa .

Kako Pokrajac objašnjava, ova usluga nije izolovan potez, već deo šire strategije Digital First za koju se OTP banka opredelila. Drugim rečima, digitalni kanali imaju prednost prilikom razvoja novih usluga i proizvoda. Cilj ovoga je omogućiti korisnicima rešenja koja su dostupna i vremenski efikasna, ali istovremeno i sigurna. To ne znači da tradicionalni kanali banke nestaju. Naprotiv, oni ostaju dostupni za one koji ih preferiraju, ali digitalni put banke se kontinuirano širi i jača jer sve veći broj korisnika upravo to očekuje.