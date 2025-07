" Ove letnje sezone imamo rekordan broj destinacija. Putnici mogu da lete iz Beograda do 116 aerodroma, i ako to poredimo sa 17 destinacija pre šest godina, mogu reći da smo veoma ponosni. Modernizacijom koju sprovodimo pravimo od Aerodroma Beograd najbrže rastući aerodrom u Evropi, ali i aerodrom koji je pozicioniran kao jedno od glavnih čvorišta avio-saobraćaja jugoistočne Evrope“, rekao je Šivoan Rem, generalni direktor Aerodroma Beograd.

"Mi smo predvideli da u narednom periodu izgradimo dodatne četiri parking pozicije za avione C kategorije i da još tri čekaonice, to jest gejta, dodamo u produžetku C fingerskog hodnika“, rekao je Miodrag Mirković.