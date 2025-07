Donald Tramp je lansirao parfeme za muškarce i žene, pod nazivom Victory 45-47, aludirajući na to da je bio 45. predsednik SAD, a da je nedavno postao i 47.

Slušaj vest

Njegove zlatne patike rasprodate su za dva sata, parfem se prodaje za 99 dolara, a luksuzni satovi dosežu i do 100.000. Trampov potpis stoji i na gitarama koje koštaju više od 10.000 dolara. Samo prošle godine, od ovakvih proizvoda prihodovao je preko 600 miliona dolara, a njegova imovina sada se procenjuje na više od pet milijardi.

Prema pojedinim izveštajima Tramp je prošle godine zaradio oko 600 miliona dolara od proizvoda poput Biblija, patika, parfema, satova, gitara, pa čak i NFT-ova. Dejan Jelača, glumac, objašnjava koliko je uopšte u Americi uobičajeno da političari postanu komercijalni brend i šta to govori o granici između politike i biznisa.

Foto: Kurir Televizija

- Tramp je mašina za pravljenje para. On je trgovaci biznismen, pitanje je da li bi i mi bili takvi trgovci, da nam je tata za 18. rođendan dao 20 miliona da pokrenemo biznis. On svaku situaciju koristi upravo na način kako će da profitira, ideologija je isključivo moć i novac. Posle biblije, zlatnih satova, gitara, na red je došao i parfem koji se zove "pobeda". Taj poseban parfem sadrži Trampov zlatni kip na čepu i košta 249 dolara - kaže Jelača i dodaje:

- Poenta je da Tramp zarađuje ogroman novac. On je 2024. zaradio neverovatnih 600 miliona dolara. Na sve to poseduje svoju drušvenu mrežu, njegova porodica i on su pokrenuli kripto valute, sinovi su pokrenuli biznis komunikacija. Sa druge strane, koristi svaku moguću priliku kako će da zaradi novac. Sa druge strane, imate jedan opšti haos i opravdanu zabrinutost američkog naroda. Govorio je da će zaustaviti ratove i podići standard.

Vesna de Vinča, novinarka, spisateljica i vlasnica kompanije „Miss You" i prof dr Zorica Mršević, sociološkinja govorile su upravo na ovu temu u emisiji "Redakcija":

Foto: Kurir Televizija

- Što se tiče kripto valuta koje su uveli, oni su zaradili ogromne pare, u pitanju su milijarde. On je zaista biznismen i ne znam da li je to ideja tima, ili on daje ideje. Oko tri miliona je zaradio od onog pokušaja atentata. Ako gledate poslednjih 20 godina, jedino je Tramp, od svih predsednika, ušao sa 4 ipo milijarde u prvi mandat. Ostavio je sitnu dobit u te 4 godine. Sada je u prvih 100 dana drugog mandata izgubio oko milijardu ipo. Mask je izgubio oko 45 milijardi. Tramp nije doveden od strane duboke države - kaže de Vinča.

Mršević objašnjava da uspešni ljudi koriste svoj novac kao odskočnu dasku za karijeru, a da je neobično kada predsednik lansira proizvode poput parfema ili patika, jer kupci te stvari doživljavaju kao simbol uspeha:

Foto: Kurir Televizija

- Novac ide na novac, on je iskoristio svoj novac kao neku lansirnu rampu, na početku svoje karijere, što je i za očekivati. On se i dalje tako ponaša, ali je vrlo neobično da predsednik lansira parfem ili patike. Ljudi to kupuju jer su ti proizvodi povezani sa uspešnoću, kao kada se kupuje sportska oprema od pznatih sportista. Neće oni postati predsednici, ali kupujući tu opremu imaju utisak da se ukrcavaju na voz uspeha - rekla je Mršević.

Sa druge strane, Vesna dodaje da iza svega stoji ideja da se odvuče pažnja sa političkih pitanja:

- Američki sistem je duboko socijalan sistem zakazao. Mislim da to što vraća izbeglice nije ništa strašno. On zaista hoće da podigne taj zid. To i jeste odvlačenje pažnje sa nekih političkih pitanja. On zarađuje novac ali i podstiče patriote da se doenergizuju preko tih proizvoda - kaže de Vinča.

ŠTA SE KRIJE IZA TRAMPOVIH PROIZODA I BRENDOVA POMOĆU KOJIH ZARAĐUJE MILIONE?! Stručnjaci o granici između politike i biznisa: Iskoristio je pokušaj atentata Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs