- Do kraja 2026. pokrećemo Njuzmaks sa centralom kod nas, u Beogradu . U toj prvoj fazi pokrivaćemo region Istočne Evrope kao i delove centralne, dakle Poljska, Češka, Slovačka, Mađarska, Rumunija, Bugarska, kao i sve zemlje Zapadnog Balkana. Takođe, imaćemo predstavništva u Briselu i Vašingtonu. To će biti verovatno najveći međunarodni medijski projekat u istoriji Srbije, a sigurno najveći novinarski izazov naše zemlje ikada. Samo Poljska ima 40 miliona stanovnika i TV medijsko tržište u vrednosti od preko 5 milijardi dolara. Sa američkim Njuzmaksom već imamo saradnju preko TV kanala Njuzmaks Balkans, čime su izuzetno zadovoljni, a sada se širimo na EU. Posle CEE regiona na red će doći i ostali delovi kontinenta, ali idemo mudro i u fazama. To je dogovoreno na sastancima koje sam imao nedavno u Njujorku - izjavio je danas Vladimir Lučić u gostovanju na TV Prva.

Kako je upozorio, mediji Junajted grupe su napali Euronjuz Srbija zbog racionalizacije, iako njihovi vlasnici to isto rade u regionu, ali “kada oni to rade to predstavljaju kao uspešan poslovni potez, a kada mi to uradimo to je nešto mnogo loše”.