„Podržavati ovakve projekte znači verovati u Srbiju i njene ljude. Moram da napomenem da je sektor kreativnih industrija više nego važan, jer je to dokaz da Srbija ima budućnost zasnovanu na znanju, kulturi i inovacijama. Ovaj sektor u prethodnim godinama činio je između 5,8% i 6,3% BDP-a, dok je izvoz kreativnog sektora porastao za neverovatnih 80 odsto. To nisu samo brojke, to je odraz

ogromne energije, znanja i talenta koji postoji u Srbiji“, rekao je Gujon.