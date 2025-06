„Nikada pre nisam imala poverenja u online usluge, ne samo bankarstvo, nego i inače, iako pripadam generaciji mlađih milenijalaca. Mislim da me je generacija naših roditelja navikla da novac držim u rukama, a sa bankarom razgovaram uživo, a da prethodno ni ne razmislim da je digitalno bankarstvo, zapravo praktičnije. Ipak ubrzan način života, naveo me je da preispitam da li zaista ima potrebe gubiti vreme, ako je sve što je potrebno malo edukacije i nekoliko klikova. U istom tom periodu isticala mi je stara kartica, te sam odlučila da promenim banku i otvorim novi račun. Sve sam obavila za samo 20 minuta, a kada sam saznala da na novu i ne moram da čekam, jer imam onu digitalnu, sa kojom mogu da funkcionišem dok ona u fizičkom obluku ne stigne na adresu, oduševila sam se!“, kaže Ivana.

„Svim potencijalnim klijentima omogućili smo uslugu onlajn otvaranja računa, a na raspolaganju su Fluo, Praktik i Prestiž paketi. Iako volimo da naši klijenti imaju uživo kontakt sa svojim bankarima, to im savetujemo za neke kompleksnije potrebe i usluge. Svakodnevno bankarstvo treba da bude brzo, praktično i jednistavno, a to znači da je banka u telefonu, u ruci, a ne samo u najbližoj eskpozituri. Za one koji otvaraju račune, potrebna je samo internet veza i osnovne kamere mobilnog telefona uz važeću ličnu kartu ili pasoš Republike Srbije i mogu otvoriti račun, i to za manje od 20 minuta. Odakle god žele, bez gužve, nervoze ili žurbe“, kažu iz OTP banke.