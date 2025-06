Najveći problemi očekuju se u železničkom saobraćaju , jer su zaposleni na državnim železnicama najavili 24-časovni štrajk od 19. juna u 21 čas do 20. juna u isto vreme, što prouzrokuje otkazivanje vožnji.

U vazdušnom saobraćaju, u štrajk su uključeni radnici za utovar i istovar prtljaga, vozači autobusa za prevoz putnika do aviona i zemaljsko osoblje.

Letovi će biti obavljani samo u periodima od 7 do 10 časova ujutro i od 18 do 21 čas , prema informacijama Nacionalne uprave za civilno vazduhoplovstvo (ENAC), koja je pojasnila da pored državnih, vojnih, hitnih, zdravstvenih, humanitarnih i spasilačkih letova, moraju biti osigurani svi letovi, uključujući i čarter letove, kao i vazdušne veze sa ostrvima, čiji je polazak planiran između 07:00 i 10:00 sati i između 18:00 i 21:00 sat.

Javni prevoz u velikim gradovima funkcioniše po različitim režimima - u Rimu će autobusi, tramvaji i metro voziti samo do 8:29 i od 17 do 19:59 časova, dok u Milanu javni prevoz neće raditi od 8:45 do 15 časova i posle 18 časova.