- Konačno se vrši sanacija. Biće urađena u narednom periodu. Uradićemo nešto jako lepo zato što će Beograd dobiti mogućnost da ima pristanište za brodove. To će biti veliki značaj za sam Ekspo ali će na kraju ostati gradu Beogradu, jer znamo da je turizam nešto što pokreće Srbiju. Možemo samo da vidimo koliko smo štete pretrpeli nekoliko meseci kada nismo imali mogućnost toliko da nas posećuju turisti. Mi ćemo poslati jasnu poruku da Beograd treba da bude otvoren. Da Srbija treba da bude otvorena, pogotovo to značajno na današnji dan, 1. juni, koji je dan reke Save. To je druga najveća reka u Evropi koja spaja 4 države, počevši od Slovenije, Hrvatske, BiH,i konačno u Srbiji gde se sliva u Dunav. - rekao je ministar.