Srbija je postigla neverovatan uspeh – čak 110 zemalja iz celog sveta zvanično je do sada potvrdilo učešće na EXPO 2027 Beograd , čime je premašen prvobitni cilj da do kraja 2025. stigne potvrda od strane 100 zemalja.

„Potvrda učešća 110 zemalja u ranoj fazi priprema za najveći događaj koji će naša zemlja ikada organizovati je krunski dokaz globalnog poverenja koje Srbija uživa i najbolji pokazatelj snage i moći njene kulturne diplomatije. Činjenica da smo već premašili cilj od 100 zemalja za 2025, i to u prvoj polovini godine, biće dodatni podstrek da radimo još više kako bismo vrlo brzo ispunili i planirani cilj od 120 zemalja. Srbija konstantno, iz meseca u mesec, diže lestvicu i veoma smo srećni i ponosni što je igra prepoznata kao univerzalna tačka koja ujedinjuje zemlje na svim meridijanima. Beograd će nastaviti da se kreće istorijski utabanim stazama i da bude ono što je oduvek bio – most povezivanja svih nacija, vera, kultura, običaja i tradicija, ovoga puta kroz igru, muziku i sport“, ističe direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd Dušan Borovčanin i poziva zemlje koje još uvek nisu potvrdile učešće da to učine.