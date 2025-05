Sve je to deo šire kineske strategije za dominaciju na svetskom tržištu.

Nakon višegodišnjeg planiranja, radovi na ovom kanalu u kineskoj regiji Guangsi započeli su 2023. godine. On će povezivati reku Ju u unutrašnjosti sa Tonkinskim zalivom, koji se nalazi u politički osetljivom i strateški važnom Južnokineskom moru. Kanal će igrati ključnu ulogu u transportu robe jer će skratiti drumski put za čak 560 kilometara.

Predviđeno je da prima brodove do 5.000 tona nosivosti, dužine 90 metara, širine 15,8 metara i gaza od pet metara. Imaće dve prevodnice dužine 300 i širine 34 metra koje će savladavati visinske razlike do 65 metara. Ove prevodnice su projektovane da rade brzo i efikasno, kako bi se ubrzao prolaz brodova.

Pored napredne tehnologije koja se koristi za izgradnju prevodnica, upotrebljava se i specijalni beton otporan na eroziju morske vode preko 100 godina, kako bi se minimizirali troškovi održavanja. Ako sve bude teklo po planu i kanal počne sa radom 2026. godine , od početka ozbiljnog planiranja do završetka proći će svega sedam godina, a od početka gradnje samo tri.

Iako su brodovi od 5.000 tona znatno manji od onih koji prolaze Panamskim ili Sueckim kanalom (koji prevoze i do 65.000 tona), ideja je da oni prevoze robu iz unutrašnjosti do morskih luka, odakle bi se dalje slala širom sveta. Sve to deo je velikog sna predsednika Sija Đinpinga – inicijative „Pojas i put“ (Nova Putosna svila).