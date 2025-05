- Država kada najavljuje povećanje, to se odnosi isključivo tamo gde je država poslodavac. Dakle javni sektor, javna preduzeća, ministartstva i penzije. Ja konstantno govorim ljudima da moja zarada zavisi od mene, a ne od države. To znači da zarada zavisi od mojih veština, zalaganja i produktivnosti. Takođe bi trebalo napomenuti da kada se povećaju plate u javnom sektoru, privatni sektor mora da zaradi te plate. Recimo, da se svima linearno povećaju plate pet odsto, pa se postavlja pitanje šta raditi, a sve zavisi od vaših potreba. Slava bogu je da sve potrošite, tih pet odsto više, a slava je i da uštedite, pa da u nekim kasnijem dobu imate bolji stub penzije. Mi očekujemo da od penzija imamo blagostanje, ali to nije realno ni kod nas, ali ni u dosta razvijenijim zemljama. Zato Nemci pribegavaju u Tursku ili kod Bugara, ne jer ih vole, nego jer u matičnoj državi ne mogu živeti to blagostanje od penzije.