Od juna " Elektro-distribucija Srbij e" sa mesečnog prelazi na tro-mesečno očitavanje, a menja se i način plaćanja grejanja. Računi će zavisiti od stvarne potrošnje, a ne od kvadrature. Šta to znači za građane i njihove troškove proveravala je moja koleginica Jelena Milović.

Dosadašnje očitavanje brojila odlazi u prošlost – sada će Elektrodistrubicija stanje meriti jednom u tri meseca . Građani će i dalje račune za struju dobijati redovno- svakog meseca, a za pojedine potrošače koji imaju pametna brojila čitanje ostaje kao i do sada- mesečno. Mišljenja su podeljena - za jedne je olakšica, a drugima, pak, nije jasno čemu služi.

- Čula sam, ali ne znam...nisam sigurna da možemo da naučimo to svi mi..kako se to obračunava;

- Razume se da ja u mojim godinama sve promene malo teže prihvatam, ali šta da vam kažem možda će to biti jednostavnije.

- Kako ćemo mi da plaćamo struju, ako je na tri meseca čitaju, a mozda i na godinu dana...neko je lud ovde -rekli su sagovornici Kurira.