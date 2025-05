- Ja pratim Ministarstvo finansija i Narodnu banku nekako više te tehničke informacije i tamo je zacrtan neki plan da do kraja 2027. godine od danas prosečna plata bude neto 1400 evra, BDP Republike preko 100 milijardi evra godišnje a 650 evra su gađali prosečne penzije, znači govorim o kraju 2027. i minimalna plata 650 evra. Sadašnji presek je takav da je nama minimalna plata negde oko 57-58 hiljada. Prosečna plata je oko 102.000 na neto paritetu. Naravno da su to dobre vesti ako se one ostvare. E sada, da ljudi ne misle da je sve u tome "porasla mi je plata". Vrlo često taj rast mora da se sravni sa nekim realnim troškovima inflacije. S tim u vezi postoji Narodna banka Srbije koja meri, kontroliše inflaciju koliko može - kaže Antić i dodaje: