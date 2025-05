- „Elektroprivreda Srbije“ je prepoznala sve te procese i diversifikaciju vidi kroz nastavak razvoja hidro kapaciteta i nove OIE projekte. Obezbeđujemo revitalizaciju 80 odsto hidroelektrana, modernizacijama termoelektrana očuvaćemo ključne termo kapacitete , uz pomeranje fokusa ka obnovljivim izvorima sa malim solarnim elektranama, vetroelektranama, sa velikim projektom solarnih elektrana od 1.000 MW . Naš strateški projekat je reverzibilna HE „Bistrica“ koju razvijamo sa stranim partnerima – rekao je Živković.

Prvi čovek EPS je ukazao na to da je osim diversifikacije energetskih izvora potrebno diversifikovati i izvore finansiranja.

- Na taj način EPS obezbeđuje energetsku sigurnost i stabilno snabdevanje naših potrošača i kao najveća kompanija u regionu možemo da budemo u situaciji pomognemo drugima ako je to potrebno. Osim toga, sa partnerima iz regiona poput Elektroprivrede Republike Srpske razvijamo projekat HE na Gornjoj Drini, a postoje potencijali da sa drugima učestvujemo u izgradnji vetroparkova, solarnih elektrana. To je način da se pozicioniramo kao kompanija koja ovaj deo regiona želi da vodi napred, da nametne nove načine razmišljanja i nove modele funkcionisanja. EPS je kompanija koja ima kapacitet da vodi region u vreme energetske tranzicije – zaključio je Živković.