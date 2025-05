Razgovori domaćih i regionalnih stručnjaka o gorućim temama industrije iz dvorane Šššumica sele se u novu dvoranu POOLSIDE Stage , ni manje ni više – pored bazena, uz savršen spoj majske sunčeve svetlosti, hlada, svežine i uvek intrigantnih komunikacionih tema. Nije tajna ni da ovaj festival voli da ruši četvrti zid i svoje učesnike postavlja u samo središte zbivanja – ali u večernjim festivalskim terminima zidovi neće ni biti potrebni: glavnu dvoranu na tri večeri zameniće glamurozni THE OTHER BEACH Stage , gde će se dodele nagrada, ako vremenske prilike dozvole, prvi put u Rovinju održati pod zvezdama, uz miris soli i morskog povetarca.

Od duboko stručnih uvida i regulatornih tema do pop-kulturnih fenomena i društvenih pomaka, program je koncipiran kao odgovor na potrebe industrije – i poziv za zajedničko oblikovanje njene budućnosti. Od digitalne regulative do psihologije pažnje, od redefinisanja kreativnosti u eri automatizacije do iskrenih pitanja o etici, transparentnosti i odgovornosti, stvarnim efektima tehnologije i AI-ja na biznis, brendove i društvo, pa do brojnih neizbežnih digitalnih tema – kroz brojne razgovore i predavanja učesnici će imati priliku da istraže kako se komunikaciona industrija suočava sa izazovima savremenog društva i tehnologije.