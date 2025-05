Srpski turisti na putu do grčkih plaža svake godine naoružaju se strpljenjem jer ih na granicama uobičajeno čekaju kilometarske kolone i gužve koje često traju i satima.

Ove sezone slika bi mogla da bude drugačija iz više razloga i do Egejskog ili Jonskog mora moglo bi da se stiže i lakše i brže.

Putnici koji idu preko Bugarske, na putu do Elade imaće samo jedan prelaz, jer je ova susedna zemlja postala članica "šengen zone" kojoj pripada Grčka, što znači da se među njima ukida granična kontrola. Odnedavno na prelazu Dojran otvorene su dve nove kapije za ulaz i izlaz iz Severne Makedonije, a planira se i proširenje najvećeg ulaza u Grčku - Evzonija.

To su sve dobre vesti za građane Srbije koji će ovog leta odmarati na grčkim plažama. Srpski turisti često u ovu zemlju idu i van sezone, pa se gužve na granicama stvaraju već početkom maja.

Na graničnom prelazu Dojran, odnedavno, funkcionišu dva nova punkta i otvorene su još dve saobraćajne trake za ulazak i izlazak iz zemlje. Turistički radnici očekuju da će novootvorene kapije dovesti do bržeg protoka vozila i putnika na graničnom prelazu na putu do Grčke, jer se češće koristi ovaj granični prelaz. Na društvenim mrežama već su podeljene maršrute puta do Grčke preko Dojrana.

Predstavljene su tri opcije. Po prvoj se vozačima savetuje da se isključe kod Demir Kapije, pa se starim putem preko Udova i Valandova stiže na Dojran, a to je trasa oko 60 kilometara. Drugi način je da se novim autoputem ide do Smokvice gde se treba isključiti, pa se onda ide preko sela Marvinci do Valandova i Dojrana.

Foto: YT screenshot AlfaTV News

Dužina ove deonice je 65 kilometara. I treća opcija je da se novim auto-putem ide do Đevđelije, gde se treba isključujiti i ići preko mesta Bogdanci do Dojrana. Ovaj put je duži, 74 kilometra, i nešto lošiji u odnosu na prva dva. Srpski turisti sve češće pauze na putu do Grčke prave upravo u Dojranu. Ovo mesto se nalazi na obali Dojranskog jezera, jednog od tri velika jezera u Severnoj Makedoniji.

Prema infomacijama podeljenim na platformi "Put do Grčke" lakše će se prelaziti i granični prelaz Evzoni. Državni vrh u Atini planira, naime, proširenje ovog graničnog prelaza. Ulazak Rumunije i Bugarske u " šengen zonu " početkom ove godine ukinuo je kontrole na unutrašnjim kopnenim granicama između ove dve zemlje. Kako i Grčka pripada ovoj zoni, izbrisane su granice sa Bugarskom. To bi trebalo da olakša i ubrza putovanja i srpskih turista koji se odluče da u Grčku idu preko Bugarske.

Blizu Kavale i Tasosa

Ulaz u Grčku iz Bugarske je idealno pre svega turistima koji putuju na Tasos i u Kavalu, ali i letovališta kao što su Stavros i Asprovalta ili do Atosa, odnosno Jerisosa, Nea Rode, Uranopolisa. To su izuzetno popularna mesta u Grčkoj za naše turiste. Za puteve kroz Bugarsku, obavezna je vinjena, postoji video nadzor koji kontroliše tu obavezu.