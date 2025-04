Tržni centri širom Srbije, uključujući one u Beogradu, 1. i 2. maja radiće po uobičajenom radnom vremenu, najčešće od 10 do 22 časa. Šoping će biti moguć i na sam dan Prvog maja, a očekuje se manja gužva zbog odlazaka građana na putovanja. Bioskopi u okviru tržnih centara takođe će raditi po redovnom rasporedu, najčešće i duže od 22 časa.

„Idea“ prodavnice će 1. maja raditi od 7 do 14 časova, „Roda“ prodavnice će 1. maja raditi po redovnom radnom vremenu, osim onih čije će radno vreme biti od 7 do 14 časova, za 1. maj „Mercator“ hipermarketi će raditi po redovnom radnom vremenu, dok „Idea Organic“ prodavnice neće raditi, navodi se na sajtu ovih trgovinskih lanaca.

Sve pijace koje posluju u sastavu JKP „Beogradske pijace“, u četvrtak i petak, 01. i 2. maja, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 6 do 19 časova. Pijaca „Palilula“ radiće u svom režimu rada, od 7 do 21 čas.

Pijaca „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak“ u četvrtak i petak, 01. i 02. maja radiće po uobičajenom radnom vremenu od 08 do 19 časova. Pijaca cveća Krnjača takođe uobičajeno, od 08 do 19 časova. Pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) – u četvrtak i petak, 01. i 02. maja radiće po ustaljenom radnom vremenu od 19 do 06 časova. Radno vreme Veletržnice Beograd Za razliku od pijaca, Veletržnica Beograd tokom praznika od 1. do 4. maja 2025. godine radiće 24 časa dnevno.

Pijaca Palilula: radiće uobičajeno od 00 do 24 časa

Pijaca Zeleni venac: radiće uobičajeno od 6 do 21 čas

Pijaca Zemun: radiće uobičajeno od 00 do 24 časa

Pijaca Dušanovac: radiće uobičajeno od 8 do 19 časova

Pijaca Stari Merkator: radiće uobičajeno od 00 do 24 časa

Pijaca Banjica: radiće uobičajeno od 6 do 21 čas