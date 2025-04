Zlatibor je jedna od omiljenih destinacija za predstojeće Prvomajske praznike.

Kao omiljena aktivnost tokom prvomajskog uranka tradicionalno se izdvaja roštiljanje u prirodi, pa ova planina nudi veliki broj izletišta i vidikovaca, ali se apeluje da roštilj pale na mestima predviđenim za to, da za sobom ugase vatru i pokupe otpad i odlože ga na adekvatan način.

Zlatibor-vodice Foto: TO Zlatibor

Omiljena izletišta su Vodice, Tić polje, Oko, Ribničko jezero, kao i vidikovci Gradina i Obadovo brdo. Za praznike posetioci će moći da posete Stopića pećine, Muzeja na otvorenom „Staro selo“ u Sirogojnu, vodopad Gostilje, kao i da se provozaju Gold gondolom koja će raditi svakodnevno. Oni koji vole šetnju postoji 20 uređenih pešačkih staza.

U luksuznim hotelima cene smeštaja za Prvomajske praznike na bazi polupansiona u sobama košta od 140 do 380 evra, a u apartmanima od 150 do 400 evra. Smeštaj se u hotelima može naći i od 100 do 110 evra, ali i od 50 do 60 evra, ako se boravi četiri noći.

Hotelska soba Foto: Promo

U konačištima su cene male niže pa tako dve osobe sa doručkom dnevno gost će izdvojiti 40 evra, mada ima i od 2.000 dinara u sobama do 11.000 dinara u apartmanima.

Najam kuće ili apartmana u domaćoj radinosti je od 5.000 do 25.000 dinara, a u seoskim turističkim domaćinstvima smeštaj je od 600 do 6.000 dinara. Ishrana, u zavisnosti od domaćinstva može biti po osobi ili smeštajnoj jedinici I košta od 1.500 do 3.600 dinara.

Tara

Omiljena izletišta na Tari su jezera Perućac i u Zaovinama, Hajdučka česma, kao i obale reke Drine. U NP Tara apeluju da se strogo vodi računa gde se roštilja i navode sve potrebne informacije posetioci mogu da dobiju od čuvara zaštićenih područja na ulaznim kapijama u nacionalni park, kao i u Centrima za posetioce na Mitrovcu i u Bajinoj Bašti, gde mogu kupiti mape sa označenim šetnim stazama, dobiti informacije o turama sa turističkim vodičima, iznajmljivanju bicikli, dvogleda i ostale potrebne informacije.

Tara-Zaovine Foto: TO Zlatibor

Na Tari cena smeštaja za praznik se kreće n abazi polupansiona u dvokrevetnim sobama od oko 4.000 dinara do 5.400 dinara, a u luksuznijim sobama od 7.800 do 10.000 dinara. U apartmanima smeštaj košta od 10.000 do 10.500 dinara.

U privatnom smeštaju najam apartmana je od 25 do 100 evra dnevno.