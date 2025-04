- Imaćemo ponovo Sajam zapošljavanja i obrazovanja na jednom mestu, što je u interesu i škola i lokalne samouprave koja izdvaja sredstva za pojedine programe i mere koje NSZ sufinansira kao i programe okrenute mladima. “Otvorena vrata” počinju oko 9 časova a dogovorili smo se da prevoz đaka iz seoskih područja organizuje gradska uprava. Za sve četiri lozničke srednje škole obezbedićemo štandove na kojima će srednjoškolci predstavljati obrazovne profile učenicima osmih razreda kojima će to pomoći u nastavku školovanja, odnosno izboru zanimanja na koja žele da se upišu. Sajam koji traje od 11 do 14 časova biće dostupan i srednjoškolcima završnih razreda kako bi se upoznali sa potrebama tržišta rada. To je posebno važno za one koji školovanje neće nastaviti pošto je veliki broj poslodavaca iskazao potrebu za radnicima upravo iz oblasti elektrotehnike, mašinstva, ugostiteljstva, turizma. Na Sajam će biti pozvano više od 1.500 nezaposlenih sa evidencije NSZ – kazao je Milovanović i naveo da je sa prošlogodišnjeg Sajma zabeleženo između 300 i 350 zapošljavanja, većinom u kompanijama ‘’Mint’’ i ‘’Adijent’’.