Mnogi ne znaju da određeni elekrični uređaji nikada ne bi smeli da se priključuju na produžni kabl, jer to može dovesti do pregrevanja, kratkog spoja, pa čak i požara. Bezbednost uvek mora biti na prvom mestu, upozorava električar i vlasnik firme Electrified NYC, Pol Martinez. On ističe da se uređaji čija snaga prelazi 1.500 vati nikako ne smeju povezivati na produžne kablove.