Ne morate sami da planirate svoje putovanje . Agencije nude pakete koji uključuju prevoz (i od aerodroma do hotela i nazad), smeštaj, često i obilaske znamenitosti, pa čak i vodiče. Ova opcija je idealna za one koji žele da izbegnu stres oko planiranja jer je sve unapred organizovano.

Možete se osloniti na agenciju, posebno ako putujete na novo mesto, gde nikoga ne poznajete. Ako avio-kompanija otkaže vaš let ili se desi da hotel nema vašu rezervaciju u evidenciji, vaš turistički agent može pomoći da se stvari brzo srede. U nekim ozbiljnijim situacijama, turističke agencije vam takođe mogu pomoći u slučaju prirodne katastrofe ili neke druge vrste događaja koji bi zahtevao da se brzo evakuišete.

Takođe sa vama mogu podeliti određena pravila ponašanja, posebno ako idete na mesto gde se kultura znatno razlikuje od one na koju ste navikli.

Avio-kompaniji ili velikom lancu hotela možda neće biti važno da li ćete ponovo rezervisati let ili sobu kod njih, jer će se uvek pojaviti drugi putnik koji će zauzeti vaše mesto. Međutim, turističke agencije često zavise od broja klijenata, tako da će se potruditi da budete zadovoljni svojim putovanjem i da ponovo sarađujete sa njima.

Neki putnici uživaju u planiranju putovanja . Od čitanja blogova o putovanjima, traženja inspirativnih fotografija odredišta, do listanja vodiča – sve ovo može biti uzbudljiv deo procesa za njih, tako da nikada ne bi želeli da neko drugi preuzme kontrolu. Između ostalog, neki jednostavno nemaju poverenja da će neko drugi napraviti bolji izbor.

Jedna lepa stvar u vezi sa samostalnim planiranjem putovanja je da to možete bukvalno da uradite bilo šta, bilo kada i bilo gde, ali kada imate turističkog agenta, morate se voditi njegovim rasporedom.

Ako odlučite da idete na more u nedelju posle podne i želite da rezervišete let i smeštaj odmah, vaš agent neće moći da vam pomogne do ponedeljka ujutru. Ako sami rezervišete, možete da završite sa planiranjem što pre i nećete čekati nečiji poziv ili mejl.