Učesnici velikog festivala tržišnih komunikacija otkriće sve o kreativnim procesima: od kreativnosti i kreacije do biznisa ideja, od globalnog priznanja do regiona koji diše kreativno, Dani komunikacija otvaraju ključna pitanja o vrednosti kreativnosti, moći nagrada, ulozi brendova – i snazi ideja koje nadilaze oglašavanje.

Da su kreativnost, sunce i more nenadmašna kombinacija, dobro znaju Dani komunikacija, koji će od 15. do 18. maja u Rovinju okupiti agencije, brendove, medije i sve koji sa njima sarađuju, odnosno sve koji pokreću i grade svet tržišnih komunikacija.

Učesnici će se moći uključiti u rekordnih 75 različitih programskih sadržaja tokom tri dana i na čak pet festivalskih bina, na kojima ćemo se družiti od jutra do mraka, uz teme od značaja za kreativnu industriju i s preko vrtoglavih 180 govornika, što festival čini posebnom prilikom za razvoj kreativnih potencijala i čitave industrije, reči su kojima je nove najave programa predstavila direktorka festivala i programa Dunja Ivana Ballon.

Dani komunikacija otvaraju prostor za iskrene, intenzivne, ponekad i neprijatne razgovore, one koji preispituju granice kreativnosti – kroz prizmu biznisa, kulture, privrede, tržišta i autentičnosti. Među njima izdvajamo:

ON THE ROLE OF CREATIVITY TODAY

Chef, arhitekta, modni dizajner, kandidat za Oskara, kustoskinja i kreativna direktorka dođu na panel… Nije vic, nego DK2025 diskusija koja postavlja pitanje: u svetu koji sve meri, može li nas kreativnost i dalje iznenaditi, izazivati norme i oblikovati kulturu – ili se od nje danas očekuje da bude poslušna i isplativa?

Razgovor u kojem će se susresti vrhunski kreativci iz različitih svetova – od gastronomije do mode, filma i arhitekture – moderiraće najnagrađivanija hrvatska kreativna direktorka i predsednica Upravnog odbora HURA-e Jelena Fiškuš (Studio Sonda), a učestvovaće filmski reditelj sa nominacijom za Oskara i Vizionar godine Nebojša Slijepčević; chef i vlasnik restorana sa Mišlenovom zvezdicom Mario Mandarić (Noel); kustoskinja i osnivačica/predsednica Nomada – Hrvatskog ureda za savremenu umetnost Vanja Žanko; poznati modni dizajner koji sarađuje čak i sa Beyonce Juraj Zigman te jedan od najcenjenijih hrvatskih arhitekata i senior partner Studija 3LHD Marko Dabrović.

GLOBAL RECOGNITION: HOW CROATIAN BRANDS CONQUER THE WORLD powered by KONČAR

Šta je potrebno kako bi hrvatski brend probio granice malog tržišta i osvojio globalnu pozornicu? Da li je reč o sreći, savršenom trenutku – ili o hrabrosti da se igra po drugačijim pravilima? U razgovoru koji moderira direktorka PR-a, marketinga i korporativnih komunikacija Nove TV te direktorka marketinga i komunikacija United Medije Ivana Galić Baksa svoja iskustva podeliće direktorka Sektora marketinga i korporativnih komunikacija KONČAR-a Vlatka Kamenić Jagodić; voditelj Partner Marketing Odeljenja Infobipa Filip Ivanišević; CEO Luppe & Degordiana Daniel Ackermann i direktorka sektora Korporativni marketing Podravke Sanja Garaj Miloš. Ova rasprava ponudiće uvid u priče nekih od najuspešnijih domaćih brendova koji su uspeli na globalnoj skali, ne čekajući da se zvezde poslože, nego pametnim potezima, ali i strateškim rizicima.

CREATIVITY: THE BUSINESS OF IDEAS II

Zašto kreativci moraju opravdavati svoje ideje pred brojkama i tabelama, a nikada obrnuto? Na talasu teze poznatog Roryja Sutherlanda na DK2023 o asimetriji kreativnog i racionalnog razmišljanja, festival otvara prostor važnoj perspektivi i postavlja pitanje: mogu li kreativnost i profit postati ravnopravni partneri?

Raspravi koju će moderirati Đorđe Janković (rukovodeći partner & kreativni direktor, Friday Finally) pridružiće se direktori agencija iz cele regije: Aleksandra Dilevska (glavna izvršna direktorka, Publicis Groupe Hrvatska i Severna Makedonija; glavna operativna direktorka, Publicis Groupe Adriatic), Tine Lugarič (suosnivač & kreativni direktor, Trampolin, Slovenija) i Vesna Beganović (osnivačica & partnerka, Viamedia s kancelarijama u Sarajevu i Dubaiju) kako bi otvoreno razgovarali o tenziji – ili možda sinergiji – između stvaralačke strasti i poslovnog uspeha.

PPP: WHY AWARDS BUILD CAREERS powered by Ožujsko pivo



Jesu li nagrade tu kako bi gradile tržišta, agencije i karijere – ili samo nečiji ego? Ako pitate dobitnike, nagrade su neprocenjive. Ako niste među njima, često su besmislene. Razgovor će predvoditi kanskim lavom nagrađeni domaći kreativac Nikola Žinić (glavni kreativni direktor, Bruketa&Žinić&Grey) uz elitni sastav panelista koji okuplja predsednike žirija svih DK takmičenja: predsednicu žirija nagrade za efikasnost marketinških komunikacija Effie Awards Croatia Kristinu Hustić (direktorka marketinga, PIK Vrbovec), predsednika žirija najvećeg nacionalnog takmičenja kreativnosti komunikacija IdejaX Marina Ostojića (kreativni direktor, ZOO agencija), predsednicu žirija takmičenja za najbolje projekte u digitalnom marketingu MIXX Awards Croatia, koji organizuje IAB Croatia Nelu Fegić Moguljak (izvršna direktorka i rukovodilac digitalnog odeljenja, Imago Ogilvy), predsednika domaćeg izdanja međunarodne nagrade za mlade profesionalce u industriji Young Lions Seana Poropata (kreativni direktor i suosnivač, Studio Sonda) te predsednike žirija regionalnog takmičenja kreativnosti BalCannes Žarka Veljkovića (kreativni direktor i suosnivač, Jazavac i Utorak / predsednik žirija agencija) i Sandru Babić (urednica, novinarka i rukovodilac razvoja novih proizvoda, Lider Media / predsednica žirija medija).

MEET YOUR NEIGHBORS: THE BALKAN… OOPS, WE MEAN CEE MARKETS SNAPSHOT



Svi koje zanima stvarna slika regionalnog komunikacijskog tržišta, bez filtera i ulepšavanja, na festivalu će se moći pridružiti pregledu marketinške scene pet susednih zemalja. Bez okolišanja; samo s ključnim trendovima, realnim uvidima i onim najvažnijim što treba znati. O svojim tržištima, u 10-minutnim prezentacijama, govoriće Irena Miličević Vukoja (direktorka agencije Prefix i festivala No Limit bh, osnivačica i direktorka Woman.Comm Cluba) za BiH, Luka Duboković (direktor, BBDO; član HURA-e i IAB-a Croatia) za Hrvatsku, Elena Božinova (rukovodilac kreativnog odeljenja, IDEA Plus 360° Communications) za Severnu Makedoniju, Luka Bajs (izvršni kreativni direktor, SHIFT) za Sloveniju te Nataša Bojanić Brukner (izvršna direktorka, Leo Burnett) za Srbiju.

Od stanja kreativnosti danas do njene evolucije sutra, istražujući kako kreacija nastaje, gde potencijalno puca i kad se menja; svaki će razgovor biti svojevrsni presek komunikacione industrije – ali i poziv na delovanje. Uz ove izdvojene teme, mnogi će se programski sadržaji takođe baviti različitim aspektima kreativnosti, među kojima su i Nothing is Punk Anymore, Zagreb I Love You. What’s Next? by HDD, The Seduction of Storytelling by HUKI.

Podsetimo, uz sjajan domaći program, najavljen je niz vodećih svetskih lidera iz oblasti kreativnosti, digitala, dizajna, pažnje korisnika, pitchovanja, veštačke inteligencije i brojnih drugih tema.

Svi koji žele biti deo ovog posebnog iskustva od 15. do 18. maja u Rovinju, informacije o učestvovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.

O DANIMA KOMUNIKACIJA:

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i ovog će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.

O ORGANIZATORIMA:

Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje (HURA) vodeća je strukovna udruga u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članice HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX, MIXX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes, redovne edukacije i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu svjetskog udruženja agencija VoxComm, EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje), ekskluzivni je predstavnik organizacija Cannes Lions i Effie Worldwide za Hrvatsku te je kroz Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia dio svjetske mreže IAB Global Network.

Interactive Advertising Bureau (IAB) Croatia kolektivni je predstavnik i ambasador industrije interaktivnog marketinga i velike svjetske organizacije IAB Global Network u Hrvatskoj. Djelovanjem unutar Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), povezuje najvažnije aktere angažirane u rastu interaktivnog marketinga i inzistira na najvišem standardu, a hrvatsko je tržište ovom akvizicijom postalo bogatije za brojne materijale, specijalizirane edukacije, nagrade, istraživanja, analize i network koji će ekskluzivno biti dostupni kroz IAB Croatia.

