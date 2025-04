Novi srpski most, čija je izgradnja predviđena na mestu starog Savskog mosta omogućiće da se za 6 do 7 minuta stigne s jednog na drugi kraj grada.

– Kada se izgradi savski most, verujemo da ćemo do kraja 2026. godine imati jednu potpuno drugačiju saobraćajnu funkciju u tom delu grada, i moći ćemo konačno da iskoristimo potencijal svih mostova, ali na ravnopravan način. U tom smislu neće više biti pritska na Brankov most koji je dosta opterećen, a svakog dana vidimo koliko automobila tu prolazi zato što ne postoji alternativa – kaže Marko Stojčić, glavni urbanista.