"U središtu šverca iguana je čovek koji sada posluje iz Ugande; samo on je zaradio oko tri miliona dolara od ilegalne trgovine“, rekao je Vinsent Najman sa Univerziteta Oksford Bruks.

"On sada organizuje trgovinu iz Ugande, a kuriri donose zalihe iz drugih zemalja“, kaže Sandra Alter, biolog.

"Prema trgovinskoj bazi podataka CITES, Uganda je prijavila izvoz 77 životinja. Po ceni na crnom tržištu od 30.000 do 50.000 dolara po životinji, to znači da su u pitanju pošiljke u vrednosti od 2,2 do tri miliona dolara“, kaže Najman.