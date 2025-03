I dok ovo slušamo o lokacijama koje u toku cele godine pohode mnogi turisti , zaboravlja se da sa druge strane postoje i zemlje koje same pozivaju turiste da ih posete i uživaju u njihovom načinu života, zemlje koje uglavnom nisu prva asocijacija kada se prave planovi za putovanja. Sajt "TimeOut" ljubiteljima putovanja sugeriše da svoju lupu, u potrazi sa narednim destinacijama, usmere ka pet zemalja i regiona koji su i te kako željni turista i pritom imaju šta da ponude.

Grenland na mapi sveta skoro svako lako uoči zbog njegove veličine, ali za turističko putovanje na njega se ne odlučuju mnogi. Jedna od glavnih prepreka dugo je bilo pitanje kako najjednostavnije do njega stići, jer aerodromi na ovom ostrvu nisu mogli da prihvataju velike avione. Zbog toga su turizam i turističke ture na Grenlandu diktirale kompanije za krstarenje. Ali modernizacijom aerodroma u Nuku to se menja, jer je njome omogućeno sletanje širokotrupnih aviona u glavni i največi grad Grenlanda. To znači da je sada znatno većem broju ljudi omogućeno da istraže zadivljujuće pejzaže ovog ostrva. Ovo će takođe posetiocima omogućiti i da urone u grenlandski način života, a da istovremeno osiguraju da prihod od turizma ide direktno lokalcima (što je teže ostvarivo kada putovanja organizuju kompanije za krstarenje).