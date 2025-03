Komentarišući to što su američke sankcije prema NIS-u odložene za 30 dana, Dubravka Đedović Handanović , ministarka rudarstva i energetike, rekla je za Novo jutro TV PINK, da je to svakako kratak period, ali da ima više vremena da se razgovori nastave i sa jednom i sa drugom stranom, smatra da malo šta tu zavisi od Srbije , jer kako ističe, te sankcije nismo ni zaslužili.

- One su proizvod Bajdenove administracije i to bukvalno u minut do 12 pre odlaska sa funkcije. Sve je to donekle i normalno u politici, možda je moglo i da se predvidi, ali je svakako ohrabrujuće to što su SAD i Rusija počele da razgovaraju na najvišem političkom nivou – rekla je Đedović.