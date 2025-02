- Jedna lepa vest za građane Srbije da smo dobili informaciju koju smo dobili sa američke strane, da su usvojili naš zahtev, podršku zahtevu NIS-a da se odlože sankcije. Naveli su da shvataju značaj NIS-a za našu ekonomiju, za naše građane, za regionalnu energetsku stabilnost. Pripremali smo se za najlošiji scenario i spremili mere da sve nastavi da funkcioniše kao i do sada. Da nema promena za građane Srbije, ovo je jako dobra i važna vest jer znači da će NIS moći da nastavi da funkcioniše kao i do sada. Dozvola od američke administracije se ne odnosi na američke državljane i njihov finansijski sistem. Svi koji imaju pasoš SAD neće moći da nastave da posluju sa NIS-om, biće predmet rizika da dođu na listu sankcija, to se ne odnosi ni na kog drugog. Velikom diplomatskom borbom i naporima, na čeku sa predserdnikom, premijerom, kolegama iz vlade, vredno smo radili da objasnimo američkoj administraciji koliko je NIS važan.

- Novi rok je 28. mart, onih 45 dana koliko je američka administracija najavila je bio kratak da se dođe do održivog rešenja. Nastavićemo da razgovaramo i sa jednom i sa drugom stranom. Naša težnja i naš cilj je da produbljujemo saradnju sa SAD, da čuvamo dobre odnose sa Rusijom i da nađemo najbolje moguće rešenje. Našli smo se u sredini problema, iznad nas su dve velike sile koje su, na sreću, počele da razgovaraju. Do 28. marta je novi rok, nastavićemo vredno da radimo i da dođemo do još dobrih vesti za građane Srbije. U minut do 12 je stigla dobra vest, a mi smo se spremali i za najgori scenario.