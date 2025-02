Prosečnom potrošaču u Srbiji koji tokom godine popije oko 4 kilogramakafe, cena u centima ne znači mnogo, ali kada prevedemo na jezik procenata, to znači da je od februara 2024. do februara 2025. godine, cena veća za 140%. Situacija sa robustom nije mnogo bolja, u odnosu na februar prošle godine - cena je duplirana. A to se sve odražava i na cenu kafe koju vidimo na rafovima.