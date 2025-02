Izgradnja mađarske luke, koja bi trebalo da bude potpuno operativna do 2028. godine i služi za izvoz tereta, započela je izgradnjom velikog dela morskog zida i nasipanjem 50.000 kubika na zemljištu u severnoj Italiji, rekao je Mađar na gradilištu.

Mađarska je za to područje platila 31 milion evra u sklopu 60-godišnjeg koncesivnog ugovora. Mađarska vlada poverila je zadatak razvoja mađarske morske luke firmi "Adria Port Zrt.", trgovačkom preduzeću u stopostotnom vlasništvu mađarske države.

"Mađarska od 1918. godine nema more"

Ako zemlja nema svoj izlaz na more i lučke kapacitete, uvek će zavisiti od drugih. Želimo da promenimo ovu situaciju jer Mađarska, kao 34. najveći izvoznik u svetu, mora imati kanale za povezivanje s globalnim snabdevačima na najefikasniji način kako bi se otvarala radna mesta, povećala efikasnost mađarskog izvoza i pomoglo mađarskim firmama u njihovom poslovanju", rekao je Levente Mađar.

Prisetio se kako je Mađarska ostala bez izlaza na more nakon Prvog svetskog rata. "Južnoslovenske trupe ušle su u Rijeku krajem 1918. godine i od tada Mađarska nema izlaz na more. To će se sada promeniti", izjavio je.