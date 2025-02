On je u selu Aleksandrovac kod Žabara rekaso da je za srpsku privedu veoma važno da ima puno porodičnih firmi male i srednje veličine, kao što je slučaj u Nemačkoj, jer one, kako je istakao, čine najzdraviju ekonomiju.

- Ajde Benetton što je otišao, to su doveli tamo 2010. godine Dinkić i ostali. Tekstil će sav da ode zato što kod nas više nisu niske plate. Nema za tekstil da plaćate visoke plate, neće niko. I nemam ja tu šta da krivim DOS ili ovoga ili onoga, to je neminovnost, tu su najniže plate. Oni ne mogu drugačije da rade i moraju da odu. Ali, naše porodične kompanije će se boriti jer se bore za opstanak svoje porodice i svoje kompanije. Te kompanije imaju budućnost. To je nama nešto najzdravije. I to je jedan od razloga zašto sam ovde i došao", rekao je predsednik Vučić.