– Do toga još nije došlo, ali sada vidimo neke konkretne pomake. Ono što je još vidljivije je da nova ekonomska politika SAD i mere u formi carina prema Kanadi, Kini i još nekim zemljama, uticalo progresivno na kretanje vrednosti zlata. A kako se veliki deo SAD snabdevao investicionim zlatom iz Kanade, došlo je do migracije agregatne tražnje prema evropskim kovanicama, koje postaju glavni globalni partner za nabavku najvrednijeg plemenitog metala. To je dovelo do rekordne tražnje prodaje zlata na globalnom nivou – objašnjava sagovornik.