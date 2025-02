- Veoma nas raduje činjenica da je zemlja partner 46. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu upravo Italija do koje imamo veliki broj letova. Pored Barija, Bolonje, Venecije, Katanije, Napulja, Palerma, Rima i Milana, u letnjoj sezoni 2025. godine uvodimo i direktne letove do grada Algero na Sardiniji i obnavljamo letove do Firence. Na taj način broj gradova do kojih ćemo u Italiji saobraćati biće deset. Pozivamo putnike da posete naš štand, upoznaju se sa mrežom destinacija, iskoriste sajamski popust i otkriju svet na našim krilima - rekao je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.