- Moram da kažem da će ova transakcija uneti velike promene na tržište telekomunikacija, ovo je jedna od najvećih u opštoj istoriji , što je jako značajno za Srbiju. PPF Telekom grupa širi svoje poslovanje i to je izuzetno dobar znak za strane investitore i poverenje koje Srbija uživa u tom domenu. Na ovom tržištu dosta će se promeniti, poslednjih nekoliko godina bile su karakteristične po borbi između nas i United grupe. Sada oni prestaju da nam budu konkurencija, bićemo dva velika fiksna mobilna operatera.

- Ono što će biti najveća promena jeste da će većina kanala biti na oba operatora, neće biti na način privlačenja korisnika, nego u svrhu kvalieta. To će doneti mogućnost tim kanalima da budu konkurentni na tržištu marketing prihoda. Dogovor za Arenu je fenomenalan, kupovinom Sportkluba za zapadni Balkan uradili smo ono što ljubitelji sporta godinama traže od kada je krenula bitka između Sportkluba i Arene. Za nas kao Arenu to je velika promena jer se uspostavlja jak profitni centar, cena stranog sportskog sadržaja će značajno spasti, a sa druge strane dostiže ogroman potencijal za povećanje prihoda od marketinga - kaže Lučić i detaljnije objašnjava:

- Imali smo investicioni plan da u Srbiji napravimo najvećeg operatera, a za to su bile potrebne velike investicije. Ulagali smo pre svega u sportski sadržaj, gde smo ulaganjem u ljutoj konkurenciji bili pobednici svih tendera. Na kraju je bitno da smo uspeli u tom planu . Telekom Srbija je neprikosnoveni lider zapadnog Balkana, povećali smo broj korisnika za četiri puta.

- U toku ove inkvizicije isto je značajno što uzimamo NET TV. To je projekat United grupe za dijasporu koji daje veliku snagu našem projektu, te se nadamo da ćemo i tamo doći do milion korisnika. Značajno ćemo smanjiti troškove sportskih prava, te ćemo pojačati ulaganja u domaću produkciju koja se odnosi na sport, kao i produkciju filmova, serija i dokumentarnog programa. To je bitno ne samo za zapadni Balkan, već i za dijasporu. Mi ćemo biti jedini kablovski operater koji je istovremeno i vlasnik medija. Biće omogućeno da svi kanali budu na svim mrežama i da podignemo njihov kvalitet.