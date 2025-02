Predsednik Amerike Donald Tramp povukao je potez koji će prilično pogoditi kineske pošiljke. Naime, američka poštanska služba saopštila je da je suspendovala prijem međunarodnih paketa iz Kine i Hong Konga do daljeg, ugrožavajući poslovne modele giganata Shein i Temu. Sve to proveravala je reporterka televizije Kurir Ksenija Stojiljković, a sagovornik na ovu temu bio je Nemanja Antić.

- To se uklapa u onu Trampovu politiku za uvođenje kvota carina i barijera, generalno na široku gamu kineskih proizvoda, takođe to se uklapa i na sve ono što Amerika planira da uradi sa TIktokom, a to je ili prepordaja ili zabrana, ili neka totalna regulacija.