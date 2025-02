Zamislite da sada dobijete poziv od Gugla, u kome vam agent korisničke podrške saopštava da neko pokušava da se uloguje na vaš nalog iz, recimo, Nemačke ili Australije. Možda biste na prvu loptu i pomislili da je u pitanju neka prevara, ali onda bi vam na mejl stigla i zvanična potvrda i to sa, naizgled, zvanične mejl adrese.

Sve je promišljeno do najsitnijih detalja

Štaviše, napad je toliko dobro osmišljen da se korisnicima prilikom poziva prikazuje identifikacija Gugla, a mejl koji pristiže odmah nakon telefonskog razgovora sa „agentom“ izgleda identično onom koji se inače koristi za resetovanje lozinke. Čim unesete svoje kredencijale – to je to, oni stižu pravo do hakera, kao i mnogi drugi poverljivi podaci.