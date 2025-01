- Izašao je članak i tu se nalazio link. Od podataka su tražili ime, prezime i broj telefona. Nakon toga neko od predstavnika te kompanije me kontaktirao preko Vibera. Nakon poziva trebalo je da se uplati 240 evra, a nakon te uplate usledio je poziv brokera koji vam na nekom od sajtova otvara nalog, kaže on.

- Mesec dana je sve funkcionisalo kako treba. Na tom nalogu videle su se transakcije. Međutim, kada je taj vremenski period prošao i kada je trebalo da bude prva isplata, profil je misteriozno nestao. Broker me nazvao i rekao da je to normalan deo procedure. Nedugo posle toga, zazvonio mi je telefon, zvao me neko sa drugog broja preko Vibera. Napominjem da je ovo jedini broj koji je konstantno bio aktivan na Viberu, ostali brojevi su nakon poziva odmah nestajali. Kada je trebalo da dođe do ispate, sve mi je bilo sumnjivo, dodao je.