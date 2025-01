Glavna pošta u prestonici i još 20 pošta u Beogradu, Novom Sadu i drugim gradovima, promeniće radno vreme počev od 1. februara 2025. godine. Po novom radnom vremenu, one će usluge korisnicima pružati do 19 časova radnim danima, od ponedeljka do petka, dok početak radnog vremena ostaje nepromenjen.