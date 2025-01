Podravka je u četvrtak saopštila da je njeno preduzeće Podravka Agri dobilo pozitivno rešenje Agencije za zaštitu tržišne konkurencije (AZTN) kojim je potvrđena dozvoljenost koncentracije preduzetnika na 1. nivou u odnosu na Belje plus, PIK Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felik plus.