Zvanično počinje da se primenjuje Pravilnik o utvrđivanju statusa vozila od istorijskog značaja, potvrdio je za sajt Polovni automobili Milan Milojević, Pomoćnik direktora i načelnik Sektora za vozila, kontrolu i stručni nadzor Agencije za bezbednost saobraćaja. U praksi bi to trebalo da znači kraj dugogodišnjih problema za vlasnike oldtajmera prilikom registracije, jer će od Agencije dobijati potvrdu kojom će biti znatno olakšan tehnički pregled.

Vlasnici starovremenskih vozila godinama unazad imaju dosta problema, jer je cela ova oblast zaista bila zanemarena. Jedan od najboljih primera koji ilustruje o čemu govorimo jeste paradoksalna situacija da je do sada svako ko bi uvezao starovremensko vozilo morao da dobije uverenje od strane Muzeja automobila kako bi mogao da ocarini vozilo, a da istovremeno to nije bila garancija da će proći tehnički pregled.

- Po prijemu zahteva, pravilnikom je predviđeno formiranje tročlane komisije, koja se sastoji od predstavnika ovlašćenih organizacija i predstavnika nekog od zvaničnih saveza za istorijska vozila, a po potrebi može biti i član iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Nakon pregleda, kada se konstatuje da vozilo ispunjava sve uslove i to ne samo u smislu starosne granice, već i po kriterijumu očuvanosti i originalnosti, Agencija će izdati Potvrdu, kojom se dakle potvrđuje da se radi o vozilu od istorijskog značaja. Ovo je veoma važno, jer po prvi put na ovaj način uređujemo ovu oblast - napominje Milan Milojević iz Agencije za bezbednost saobraćaja.

Iako na prvi pogled potvrda deluje kao običan papir, u praksi bi to trebalo da reši problem registracije oldtajmera. To će biti moguće zahvaljujući ranije donetim izmenama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila.

Ukoliko vozilo dođe na tehnički pregled bez trećeg štop svetla, vlasnik više neće morati da „budži“ automobil i da ugrađuje naknadno to svetlo, s obzirom na to da je tako propisano u pravilniku, jer će u potvrdi koju izdaje Agencija biti navedeno da je to konkretno vozilo izuzeto od toga da mora imati treće svetlo, jer nije predviđeno fabrički! Što znači da vlasnik ubuduće neće morati „da juri vezu“, odnosno nekoga ko će mu „progledati kroz prste“ ukoliko na svom vozilu nema neki deo koji jeste obavezan po propisima, ali se jednostavno taj tip vozila proizvodio bez tog konkretnog dela. Potpuno legalno će moći da registruje automobil, naravno ukoliko ispunjava sve uslove.